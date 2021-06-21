張柏芝撞衫汪小菲舊愛「星女郎」　41歲曬少女曲線網看傻

▲張柏芝（右）、「星女郎」張雨綺撞衫 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

41歲香港女星張柏芝再次翻紅，近期亮相公開活動更讓粉絲見識到她的逆齡顏值，張柏芝綁起包頭露出精緻五官，以一身粉色長裙出鏡，裙襬下一雙筆直長腿見客，絲毫看不出已經是「三寶媽」。不過該套粉色裙裝辨識度極高，被網友發現撞衫了「星女郎」張雨綺，兩人同樣參加過《乘風破浪的姐姐》，引發粉絲討論。

▲41歲張柏芝逆齡演繹Lanvin（浪凡）粉色裙裝。（圖／翻攝自微博）

張柏芝演藝事業再創新高，品牌活動接不完，近期以一身Lanvin（浪凡）粉色裙裝公開亮相，裙裝蓬鬆的抓皺細節貫穿全身，彰顯十足仙氣，而誇張的不規則裙襬巧妙修飾身材，以「前短後長」方式露出一雙筆直長腿，也讓整體輪廓更加柔美。最後通過珠飾與收腰則豐富裙裝層次感，張柏芝綁起氣質包頭，逆齡顏值驚艷粉絲。

▲同樣參加《乘風破浪的姐姐》走紅的「星女郎」張雨綺搶先穿著同款 。（圖／翻攝自微博）

同是參加《乘風破浪的姐姐》走紅的「星女郎」張雨綺搶先穿著該套裙裝，張雨綺為汪小菲舊愛，號稱「行走發電機」顏值不輸人。雖然這回撞衫，但不同於張柏芝的演繹方式，張雨綺少了腰帶點綴，使得裙裝效果更為簡潔，憑藉雪白肌膚與粉裙巧妙融合，加上前凸後翹的S曲線頗為吸引粉絲，同樣獲得大批粉絲支持。