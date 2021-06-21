髮型師親授在家剪髮「三不原則」：別低頭、不用一般剪刀、別打層次

▲疫情期間髮廊皆採用分流預約制，針對不敢出門的客人更推出線上教學。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情期間不敢上髮廊，不少人開始在家「自己剪」，但卻災難頻傳，紛紛向髮型師求救，日前就有髮廊看準商機，開班授課教你怎麼在家剪頭髮，透過線上教學，讓客人防疫在家也有清爽髮型。

針對居家剪髮，好剪才髮廊店長Enso呼籲客人自己下刀前，請先將瀏海黃金三角分區和剪髮三不要秘訣學起來，降低失誤機率。

▲瀏海是決定髮型成功關鍵。（圖／品牌提供）

#瀏海黃金三角分區

瀏海分區必須呈現一個三角區塊，而三角型分區的寬度，最保險則可以以兩個瞳孔作為基準寬度設定。這樣子的方法就是最保險、降低最多失誤的分區方式。

#別低頭剪

平視角度不同，千萬不要低頭剪：低頭看著剪刀剪，很容易失手剪得比原本想剪的長度更短，因此如果看著鏡子修剪，也請將鏡子調整至眼睛平視角度。

▲使用專業工具較不傷髮質。（圖／Pexels，以下同）

#不使用一般剪刀

使用普通文具剪刀，因為刀鋒不夠銳利，反而會使頭髮斷面不齊、使頭髮更容易分岔受損。

▲在家修剪長度較不容易出錯。

#不隨意修剪層次

很多人因為髮尾分岔、頭髮過長而自行修剪髮中髮尾長度，雖然長度變短了，卻因為層次修得亂七八糟，重新上髮廊時，專業髮型師修剪頭髮，會以最短的長度做基準，導致最終剪完的樣子更短，想要留長就會變得更艱難了。

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