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萬寶龍、沛納海聯名頂尖好手　配件與錶上秀傲人成績

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▲▼Montblanc,Panerai 。（圖／公關照）

▲萬寶龍攜手法國十項全能運動員Kevin Mayer推出限量聯名系列皮件。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

精品品牌與頂尖運動員的合作不間斷，總能從他們的需求、傲人的成績獲得創作的靈感。萬寶龍（Montblanc）近期便與法國十項全能冠軍Kevin Mayer攜手合作，推出Montblanc X 9126 by Kevin Mayer聯名系列皮件，採用再生廢棄物製造的環保ECONYL®黑色再生尼龍搭配皮革製作行李袋與手拿包，最搶眼的裝飾是包身上的刺繡浮雕數字「9126」，代表他所創下的世界紀錄分數，並選用法國國旗的顏色點綴。

▲▼Montblanc,Panerai 。（圖／公關照）

▲萬寶龍X 9126 by Kevin Mayer聯名系列行李袋，約40,000元。

▲▼Montblanc,Panerai 。（圖／公關照）

▲萬寶龍X 9126 by Kevin Mayer聯名系列收納包，約11,000元。
 

Kevin Mayer為世界紀錄保持人，同時也是2017年世界冠軍、歐洲冠軍以及2016年里約奧運十項全能銀牌得主，耀眼成績吸引萬寶龍與他聯手創作法國限定的聯名配件系列，當中行李袋可作為旅行袋和運動包使用，不僅能手提或肩背，亦可固定於登機箱上，同系列的手拿包可收納隨身小物，作為包中包。

▲▼Montblanc,Panerai 。（圖／公關照）

▲沛納海以恆重自由潛水世界冠軍Guillaume Nery為創作靈感，推出Luminor Marina Guillaume Nery版腕錶 44毫米。（圖／沛納海提供，以下同）

▲▼Montblanc,Panerai 。（圖／公關照）

▲沛納海Luminor Marina Guillaume Néry版腕錶44毫米，600,000元。

沛納海則以品牌大使、恆重自由潛水世界冠軍Guillaume Nery為創作靈感，推出Luminor Marina Guillaume Nery版腕錶44毫米，結合多項高科技製錶技術，包括直接金屬鐳射燒結（DMLS）技術，以3D列印技術將鈦金屬粉末逐層構製成錶殼；錶錶背鐫刻的圖案則是他在深海中的英姿。

►冒險小說隔了百年仍很夯　萬寶龍、「錶王」都受啟發

►辛芷蕾高級美駕馭百萬鑽錶　網讚「萬寶龍選對人了」
 

關鍵字：

Montblanc, 萬寶龍, Panerai, 沛納海

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