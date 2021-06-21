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米蘭男裝周／PRADA超短熱褲也太清涼！三角標口袋漁夫帽必成爆款

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記者王則絲／外電報導

PRADA於台灣時間昨（20日）晚間8點發表2022春夏男裝秀，此為兩位創意總監Miuccia Prada與Raf Simons合作的第二季男裝系列，以「通往喜悅的隧道」為主題展開，秀場從紅色隧道一路延伸到義大利薩丁尼亞島的海邊景致，本季男裝以激短熱褲，以及宛如「內褲外露」的雙層褲頭設計佔據絕大版面，為米蘭男裝周投下一枚驚喜，此外，配件部分關鍵單品絕對是「三角口袋漁夫帽」，將有望成為熱賣爆款。

▲Prada 2022 ss男裝。（圖／品牌提供）

▲PRADA 2022春夏男裝大秀將伸展台設置在義大利薩丁尼亞島上。（圖／品牌提供，以下同）

PRADA 2022春夏男裝大秀將伸展台設置在義大利薩丁尼亞島上，讓模特兒們從紅色通道一路穿梭到海邊，穿著清涼短褲裝、戴著遮陽漁夫帽與墨鏡，不禁讓人想起能恣意遊樂的夏天。為感謝當地社區，PRADA捐贈MEDSEA地中海岸基金會，利用能吸收二氧化碳、提供海洋生物棲息地的波西尼亞海草進行卡爾博納拉角的復育計畫。

▲Prada 2022 ss男裝。（圖／品牌提供）

本季焦點大致上可從以下幾點切入：

以激短熱褲、連身褲裝貫穿全季

Miuccia Prada與Raf Simons這次的合作也給了大家很多話題性，綜觀本季服裝可以發現絕大多數都由激短褲造型呈現，這是以往在男裝裡很少見的，服貼身形的短褲前還以一片布做層次、修飾；連身褲設計則延伸自21秋冬，捲起褲管更帶出休閒氛圍，呼應Miuccia Prada本季所欲強調的「日常生活中的快樂」。

▲Prada 2022 ss男裝。（圖／品牌提供）

▲Prada 2022 ss男裝。（圖／品牌提供）

「內褲外露」雙層褲頭設計寬褲

除了短褲以外的造型，就是宛如「內褲外露」的雙層褲頭設計長褲，鬆垮的西裝寬褲裡露出一截花紋內襯，看起來就像是「內褲外露」，仔細一看才發覺是雙層褲頭設計，皮帶甚至是繫在「內褲」上。

▲Prada 2022ss男裝。（圖／品牌提供）

特殊剪裁針織單品

雖然是春夏服裝，但還是包含不少針織單品，且在剪裁上特別前衛搞怪，包括僅有領口的高領針織圍脖、營造陰柔特質的鏤空針織衫⋯⋯。

▲Prada 2022 ss男裝。（圖／品牌提供）

條紋印花、海洋生物印花

本季外衣色調以深色為主，包括西裝外套、風衣、騎士皮衣，但是搶眼印花也不少，不規則的撞色直條紋遍佈於連身衣、背心、包款、漁夫帽上，白底棉質單品上還能看到各式海洋生物的圖案。

▲Prada 2022 ss男裝。（圖／品牌提供）

▲Prada 2022 ss男裝。（圖／品牌提供）

「三角口袋」漁夫帽還可安置墨鏡

配件部分，本季的漁夫帽光芒直接壓過包款，PRADA的漁夫帽本就是時尚部落客們人手一頂的夯物，2022春夏的漁夫帽又更進化了，不只將三角標誌口袋裝置於帽簷後方，前方還可以安插墨鏡，且多了下巴繫帶，顏色選擇、花紋款式更多元，有望成為爆款。

▲Prada 2022 ss男裝。（圖／品牌提供）

►米蘭男裝周／FENDI掀男生「炫腹潮」！　薰衣草紫、乒乓球包夢幻破表

關鍵字：

米蘭男裝周, PRADA, 2022, 春夏, 男裝, 漁夫帽

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