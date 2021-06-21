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日本雙胞胎穿搭術爆紅！　台灣開賣「橘陽印花」托特包7千元有找

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▲MSGM 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲日本時尚雙胞胎AMIAYA鈴木姊妹成女孩穿搭範本 。（圖／品牌提供、翻攝自IG，以下同）

記者鮑璿安 ／台北報導

日本時尚雙胞胎AMIAYA鈴木姊妹以鮮明個人特色走紅，成為不少女孩的穿搭範本，近期她們身穿MSGM印花裝現身街頭擺拍時尚大片，透過海軍藍配色以及大膽線條彰顯率性氛圍。而台灣也能入手同系列「夏日橘陽配色」，還有隱藏版托特包成為必收單品。

▲MSGM 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲MSGM 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲雙胞胎AMIAYA鈴木姊妹看PRADA 2022 春夏男裝與DIOR早春秀 。

雙胞胎AMIAYA鈴木姊妹在IG上擁有超過26萬粉絲追蹤，Aya Amiaya （姐姐）及Ami Amiaya （ 妹妹）的粉色頭髮成為兩人的標誌特色，受到不少時尚品牌青睞，更創立自己的服飾品牌 jouetie 。

▲MSGM 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲MSGM 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲鈴木姊妹身穿MSGM 2021夏季女裝系列。

日前拍攝的街頭大片中，鈴木姊妹身穿MSGM 2021夏季女裝系列，分別以吊帶洋裝與連身褲裝展現甜美與率性兼具的特質，同時搶眼的印花遍佈衣著，為畫面帶來搶眼效果，順勢成為女孩們的穿搭教科書。

其實鮮明的OMBRELLONI （雨傘）印花創作靈感來自義大利攝影師Luigi Ghirri在1972年的作品，創意總監Massimo Giorgetti透過大膽的線條呈現沙灘上的遮陽傘意象，高彩度的設計也帶來清爽消暑的視覺。

▲MSGM 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲MSGM 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲台灣則提供夏日橘陽配色，夏日橘陽托特包NT$6,800 。

而台灣則提供夏日橘陽配色，像是洋裝、長版襯衫以及寬褲單品皆可豐富日常搭配，同時隱藏版的「夏日橘陽托特包」以大容量吸睛，延續艷陽氛圍的印花，加上橘、白色貫穿其中，價格相較於一線精品親民許多，萬元有找即可入手，是夏季必備包款之一。

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關鍵字：

MSGM, AMIAYA, 雙胞胎, 日本, IG

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