「30歲存到第一桶金」　10個黃金存錢觀念必須知道

點進來看這篇文章的職場人是對「第一桶金」感興趣嗎？還是你現在剛出社會正在為自己的未來做打算呢？最近碰上新冠肺炎疫情，許多人被迫放無薪假，養活自己都不容易了，還談存第一桶金根本難上加難！ 但編輯這邊要告訴大家的是「提前規劃」的重要性，只要掌握以下這10個黃金存錢觀念，還是有機會儘早存到屬於你的「第一桶金」！

黃金存錢觀念1：在學時期學到專長

▲10個黃金存錢觀念。（圖／翻攝自pixabay，下同）



很多在學生最怕出社會找不到「喜歡」或「適合自己」的工作，編輯建議可以趁還在學校時多多認識自己，並透過打工、實習及修課的方式找到興趣所在。社會新鮮人或在職人士也不用擔心，趁著現在居家防疫，可以參考線上課程或翻翻書找尋自我。提早確立自己的定位，省下的「時間成本」對存錢也是相當重要的！

黃金存錢觀念2：設定具體的短、中、長期目標

「30歲之前存到100萬」太難嗎？沒關係，各位職場人也可以先從短期目標開始規劃，例如：25歲前存到30萬、30歲前存到70萬、35歲前存到100萬等等。設定屬於自己的短、中、長期目標，可以避免因為巨大目標而感到沮喪的情況，更不會因此放棄這個存錢計畫。

黃金存錢觀念3：不要害怕換工作

各位職場人會有害怕換工作的時候嗎？是因為怕新的工作內容無法勝任，還是因為怕年資中斷會影響之後的仕途？如果現在的公司已經無法幫助你達成目標，也嘗試爭取過新的工作都毫無下文的話，不如就勇敢轉職吧，前述說過「時間」也是很重要的成本，良禽擇木而棲，尋找更適合的職位，對自己、存錢目標都是更好的選擇。

黃金存錢觀念4：瞭解自己的優勢，並勇於談判

剛出社會不知道自己的優勢在哪嗎？初入職場要學的不僅是工作能力，還要去觀察週遭的前輩是如何以自己的優勢爭取權益。切記，不要認為自己是菜鳥就埋頭苦幹，適時地看看自己的工作狀況、了解自身優勢，這樣才能勇於談判並督促自己進步，找到職位更高、薪水更佳的機會。

黃金存錢觀念5：要懂得拒絕

對20～30歲的人來說，最困難的事莫過於「拒絕邀約」了吧？同學會、聚餐＆應酬若都取消，肯定會讓你感到落寞。雖然「拒絕」會讓你在短時間心理不平衡，如果把目光放遠，想要改善財務狀況，此招真的必學！如果不想讓大家覺得你很「邊緣」，不如學著當總召，與三五好友一同規劃有趣但不用花大錢的活動，如此「人財皆得」的機會你也能試試！

黃金存錢觀念6：兼差或發展副業

現在一份工作的薪水無法養活自己嗎？那不如多找一份兼職吧！各位職場人可以發展副業，不論是批貨、經營個人品牌或是找找代工機會都很不錯。因為疫情關係，省去大量的通勤時間，不妨捨棄一些追劇的時間多看看如何為自己增加收入吧。（開始研讀股票市場也是不錯的選擇）

黃金存錢觀念7：避免欠下卡債

如果想早日存到第一桶金，一定要學習如何使用信用卡，因為「卡債」在存錢這條路上可是巨大的阻力啊！正確使用信用卡可以為你增加「信用分數」，將來買車、買房將會更容易；如果你現在還沒有穩定的經濟基礎，慎用信用卡絕對是理財的關鍵！

黃金存錢觀念8：勇敢接下重責大任的工作

相信很多職場人現在對於「能者多勞」非常感冒（笑），編輯曾經也執著於付出沒有得到回報這件事，但如果換個角度思考，這些努力的成果最終都會回歸到自己身上，如果不要執著在「為公司做了什麼事」，而是「自己學到了什麼事」，自然會很積極地把握每一次學習的機會，更好的工作機會自然會找到你！

黃金存錢觀念9：過著學生般的生活

有工作收入讓你開銷跟著增加了嗎？編輯常常聽到身邊有人說：「回不去了，賺得越多根本花得越多！」但是離開學校絕不等於花大錢的開始，如果出社會依然維持學生時期的「節儉生活」，設定各種花費的底線，好不容易賺到的錢才會留下來。

黃金存錢觀念10：了解退休計畫的重要性

「這麼久以後的事現在何必煩惱？」如果大家想依靠每月繳納的勞工保險或國民年金的話，或許要為自己多做一點打算！比如說：想工作到幾歲？退休後的吃喝玩樂開銷、每月需繳納的家庭費用等等，單單依靠勞工保險可能會無法負荷，所以為自己退休後的財務狀況提早準備，永遠不要嫌太早！

不論各位職場現年幾歲、存了多少錢、想要於何時存到第一桶金，以上10點如果確實執行，或許可以提早經濟獨立，在生活上也能擁有更多的選擇及籌碼。「錢不是萬能，沒有錢卻萬萬不能」想過什麼樣的生活、變成什麼樣的人，先從改變生活習慣開始吧！

Source：credit.com

【延伸閱讀】

6個出社會後容易染上的花錢壞習慣！休假超愛排隊、有錢就是想買醉？

小資也可以很時尚！女人必遵守的7大聰明消費習慣！

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！