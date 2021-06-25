職場最怕玻璃心！社會新鮮人必學「13個不」　收起委屈養成強心臟

每年6月的畢業季，對社會新鮮人來說不只是學涯的結束，也是體驗不同人生嶄新的開始，你們即將進入職場開始發揮所學，為自己賺取所需。然而，新人初入職場難免會感到害怕，甚至碰到一點挫折就玻璃心碎滿地，今日編輯要來分享職場新手必學的13個「不做」，先收起你的委屈，養成強心臟，保證在職場走跳更順暢！

職場新鮮人必學1：不表現出自憐自艾的模樣

▲13個職場新手必學的「不做」養成計畫。（圖／翻攝自pixabay，下同）



也許初入職場，你會因為什麼都還不懂而容易吃閉門羹，但此時你千萬不能自憐自艾，表現出「別人虧欠你、公司虧欠你」的樣子，即使心裡再委屈，也要抱持著「我得到的比應得的還多」想法，這不只幫助你心情愉悅一點、個性更主動一些，也會讓你隨時保持感恩的心。（老闆、主管通常也會喜歡充滿正能量的人）

職場新鮮人必學2：不放棄自己的人生主導權

延伸上段，初入職場你可能會毫無成就感，但你也別因此懷抱著憤怒及怨恨，像是生氣主管什麼都不教你、怨恨自己進到一家爛公司等，甚至失去了對工作的信心。請記住！永遠不要放棄對自己人生的主導權，審慎評估後如果認為自己不適合這家公司的話，那就勇敢地換一家更合適的，別讓工作干擾你的生活品質，這份工作、這家公司並沒有錯，選擇寬恕你才能豁達地走更遠。（這句話同樣送給在職場上打轉多年的老鳥，別讓工作反過來掌控自己的生活）

職場新鮮人必學3：不害怕改變或迎接新挑戰

剛進公司肯定會因為人生地不熟而無法適應，你不敢主動攬下工作挑戰？害怕和同事主動搭話？沒有信心在上司面前展現自己的才能？你覺得很難，但並不表示你不該做，人生中有些最棒的事情，往往是我們卯足心力克服挑戰得來的，而在職場上「不害怕改變、嘗試新鮮事物」往往是最好的座右銘。

職場新鮮人必學4：不在意無法掌控的事情

也許你進入職場已有一段時間，對公司制度及風氣也有所掌握，但生活難以避免挑戰，對於預料之外的事總令你驚慌失措？心煩意亂？面對恐懼我們得勇敢應戰，有時候唯一能掌控的其實是自己的行為和心態，真正在職場上存活久的人，對於無法控制的事情通常是不在意的，這裡的不在意並不是說完全不管，而是臨危不亂、處變不驚。（通常管理階層的人都會擁有這種特質）

職場新鮮人必學5：不會刻意地想迎合他人

職場上，我們可能會害怕與他人立場不同而不敢發言，或是擔心得罪他人而故意迎合，無論你的價值觀是什麼，只要你開始迎合就容易忘了初衷，也許這做法會令你討喜，但並非長久之計。

編輯給各位職場新鮮人的建議是，初入職場先學會觀察，包括：公司風氣、同事的氛圍與個性、老闆和上司的行事作風等，這些就像是你打怪的秘笈，掌握對方的優缺點才能先發制人，例如：觀察到A同事是愛面子的人，你就千萬不要在會議上當眾指出他的錯誤，可以私底下委婉地提醒他，對方也會因為你的善意幫助而感謝你，甚至對你提升好感與信任感。

職場新鮮人必學6：不怕審慎評估後的冒險

普遍成功的老闆都有果斷、敢衝的個性，他們勇於冒險但又不會隨便冒險，什麼意思呢？如果我們只冒自己最放心的風險，很可能會錯過一些絕佳的良機，「一生平凡」和「一生非凡」之間，往往差別就在於是否能「審慎冒險」。

在職場上有時我們會是決定是否要冒險的人，此時成敗關鍵就是在考驗你日常的積累，你平日是否有關注時事？對業界的掌握度如何？對公司的營運狀況夠暸解嗎？你的能力是否有辦法應付呢？離開學校並不是停止學習，而是你能扛起責任，為自己安排精進。

職場新鮮人必學7：不沉湎於過往的風光偉業

頂尖學校出身，在學生時期還是學霸，進入職場後建議忘記這些過往，拒絕沉浸在過去的榮耀中，不是叫你假裝往事從未發生過，而是「活在當下」，根據你想變成的樣子規劃未來。有些人可能仗著自己名校畢業，就不願意處理公司瑣碎的雜務，或是有幾年的海外留學經驗，就認為自己是公司裡不可或缺的人物。

其實並非如此，A員工擁有國外留學經驗，個性高傲且不願聽取他人意見或團隊合作；B員工雖然只有大學畢業，能力普通但個性主動好學，而且和同事相處融洽，相信如果你是老闆也會偏向錄取後者。工作技能可以後天學習，但個性卻非一朝一夕養成，各位社會新鮮人從現在開始培養吧！

職場新鮮人必學8：不重蹈覆轍地犯錯

你的個性也是努力不懈、不輕言放棄嗎？雖然「屢仆屢起」值得鼓勵，但是再重試之前，先瞭解你為什麼會仆倒比較睿智，尤其是剛入職場的新鮮人在第一次犯錯時通常都會被原諒，但絕對「不要重蹈覆徹」，這可是會大大地扣分！

編輯建議最安全的作法是：犯錯後主動認錯及道歉，並向上司或值得信賴的同事請教，先找出問題出在哪，或者用「依據您的豐富經驗，遇到這種問題通常該如何解決比較好呢？」等委婉語氣請求協助。

職場新鮮人必學9：不嫉妒他人成就

剛入職場若有同樣身為新鮮人的夥伴固然很好，但通常你們也很容易被拿來比較，若對方表現得比你好的話，「不嫉妒他人成就」便是你該努力的功課，請朝著自己定義的成功邁進，並好好管控心中的不安全感。請將對方想成合作夥伴而非競爭對手，如此就不會擔心別人的成功會讓你顯得很糟，從對方的身上學習優點吧！

職場新鮮人必學10：不輕言放棄

通常初入職場的前半年是決定去留的關鍵，前面有提到謹慎評估後若這份工作真的不適合你就勇敢離開，但有些人可能會認為這是一種不容允許的「放棄」行為，請記住不要輕言放棄是對的，但「失敗也可能以新的方式挑戰你，塑造你的性格」，只要你懂得從失敗中找出需要努力改進的地方，以及挖掘從未發現的潛藏優點，這樣子的放棄也是一種進步。

職場新鮮人必學11：不怕獨處或與自己對話

剛進公司可能會因為人生地不熟而感到寂寞，沒有同儕陪你努力、沒有熟悉的老師引領你前進，也許這份孤單會讓你更不願獨處，下班後總是把生活塞滿來填補上班的空虛。孤獨是覺得沒有人支持你，但「獨處」是自願獨自靜下來思考，不要害怕獨處時光，綜合編輯多次採訪成功人士的經驗「給予自己和自己對話的時間」是最常被分享的心法，提供給各位社會新鮮人參考。

職場新鮮人必學12：不怨天尤人

公司不給我機會嘗試、主管只會交辦無聊的工作，「只想著自己缺了什麼，或無法做的事，你可能因此錯過一些人生最棒的體驗」，不論你是社會新鮮人還是工作多年的職場人，「不怨天尤人」不只是職場必學態度，也是人生心法之一。

職場新鮮人必學13：不求立竿見影的成效

剛開始工作你可能會沒有成就感，處理的工作可能都是雞毛蒜皮的小事，不過沒關係！不要渴求立竿見影的成效，而是穩穩地充分發揮潛力，你總會被看見的，需要時可以多展現抗拒誘惑的意志力，或是培養自己延遲享樂的能力，這些都有助於提升成功的機率。

上述13個職場新手必學的「不做」養成計畫，各位社會新鮮人和職場人有什麼看法呢？其實有好多項根本是人生哲言，如果你想要學習更多，編輯推薦大家可進階閱讀《告別玻璃心的十三件事》，裡頭針對這「十三不做」有更詳細的建議，還會搭配真實案例與故事說明，一起讓自己成為更棒的人吧！

Source：《告別玻璃心的十三件事》

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