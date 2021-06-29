宅家仙女肌／肌膚也需好菌！「益生態保養法」穩定膚況，遠離防疫躁動肌

▲維持肌膚「微生態」平衡，是最新流行保養法。（圖／記者黃克翔攝）

記者張毓容／綜合報導

許多人為了身體健康、照顧腸胃或調節代謝，都有吃益生菌的習慣，但你知道嗎？這種養好好菌、維持好壞菌平衡的概念，對於肌膚保養也適用，不僅能幫助肌膚回到健康狀態，也能減少近期因戴口罩造成肌膚狀態不穩、長痘等問題產生，而這就是近幾年全球最流行的保養趨勢「益生態保養」。《ET FASHION》特別請到新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅醫師分享，利用「益生態保養」養護美肌的3大功能。

▲唐醫師指出肌膚上的好壞菌不平衡，就容易出現肌膚問題。



研究發現，肌膚也有自己的微生態，存在著豐富的菌叢，而當好菌和壞菌不平衡時，就會導致各種肌膚問題出現，像是痤瘡桿菌過多就容易長痘痘，而俗稱的「長釘子」或毛囊炎就是金黃色葡萄球菌太多。唐醫師表示，角質層就像是肌膚的物理性屏障，擁有保護能力；而肌膚上的菌叢就像是由微生物組成的保養屏障，好菌則是第一層防衛兵，能阻止壞菌生長。

而針對近年來歐美很盛行的保養關鍵字「益生態 (或稱肌膚微生態，Skin Microbiome) 」，唐醫師解釋，其主要概念是利用添加益生原，也就是好菌需要的營養成分，將肌膚打造成適合好菌生長的環境，好菌會抑制壞菌生長，維持肌表菌叢生態平衡，進而幫助維持肌膚的穩定度，也減少肌膚的發炎情況或其他問題膚況。

▲使用添加「益生菌」相關護膚品能幫助肌膚更穩定。



隨著「益生態保養」逐漸受到關注，市面上也越來越多相關概念的護膚品，唐醫師也進一步說明，保養品中添加益生原主要有3種好處。

1.幫助穩定肌膚的pH值。



2.打造適合好菌生長的環境。



3.增強肌膚的防禦力，幫助穩定肌膚屏障。



自疫情爆發以來，有些人本來肌膚沒什麼問題，但因為長時間、頻繁戴口罩，出現「口罩肌」，或每天宅在家偷懶保養、作息混亂，讓肌膚狀態變得不穩定，而原本肌膚就容易出狀況的人更是雪上加霜，肌膚乾燥、敏感不適，甚至粉刺痘痘等問題都找上門。這時候，有添加益生原，能幫助讓肌膚回到健康狀態、維持穩定的護膚品，簡直就是居家防疫的保養神隊友。

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東森自然美今年新推出的「蔘萃回齡青春露」添加韓國百年野山蔘萃取，以奈米微脂囊包覆技術，透過智慧標靶傳導至肌膚底層，供肌膚活力及滋養潤顏效果，並搭配「微生態科技」，添加「覆膜酵母發酵萃取」含有豐富的維生素、必需胺基酸、酶和酵母肽等，能提升肌膚保水能力及彈潤，還能舒緩肌膚不適，幫助平衡肌膚狀態，增強肌膚防護能力。