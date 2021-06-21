夏季用香新選擇！diptyque香膏顏值破表，隨身補香好方便

▲香膏能打造自然香氣，小巧造型好攜帶。（圖／翻攝自IG/yukoaraki_beauty、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

高溫夏季即將來到，女生隨時都要散發香香氣息才是，相較於香水較難攜帶，香膏使用起來更為便利。diptyque在今年推出全新風貌香膏，以香味畫面為圖案靈感，點綴鮮明圖案於香膏外盒，精緻造型美到讓人想收藏。

和存在感強烈的香水比起，香膏也是許多人喜愛的賦香方式，此不含酒精的蠟質配方及膏狀質地可使人隱約散發迷人香氣，對於平常有噴香水習慣的人，可以把香膏當成隨身的補香的小物。此外，香膏也可以與淡香水或淡香精一併使用，來增加香氣的層次感及留香程度。



▲diptyque 香膏 #影中之水、玫瑰之水，各2,000元。

diptyque純黑浮雕鐵盒由鋅合金材質製成，除了使外型呈現出乎意料的重量級質感，還可以保護其中香膏的穩定度，使其較不會受到溫差的影響。用指尖沾取，可以將香膏使用在皮膚較薄或脈搏處，如腕內側、手肘內側、脖子後方或是鎖骨位置，利用較活躍膚溫釋放更多香氣。

▲（MALIN+GOETZ）植萃體香膏，73g，780元。

除了香水、香膏，夏日使用體香 膏更是禮貌，(MALIN+GOETZ)今年夏季推出全新植萃體香膏。品牌憑藉著對植物香氣的敏銳與嫻熟的調配，新款植萃體香膏提供了一種全然純淨、舒心的嗅覺體驗。

體香膏幫助吸收腋下濕氣、油脂與異味，草本的療癒香氣是衣物之下的隱藏角色，就算接著疊擦香水，也沒有違和感。體香膏使用的最好時機並非是出門前，而是晚上沐浴後立即拭乾使用，幫助維持舒爽膚觸。

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