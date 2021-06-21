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保羅沃克女兒現身《玩命9》首映！　「側腰中空裝」大秀名模身材

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記者王則絲／台北報導

《玩命關頭9》原先預定搶先在台灣上映，卻不巧遇到疫情爆發，現在則預計延期至7月21日上映，而近日《玩命關頭9》於美國洛杉磯迎來首映會，主演群紛紛盛裝出席，其中已故演員保羅沃克的女兒梅朵沃克（Meadow Walker）也現身會場，穿著側腰鏤空的貼身黑禮服展現名模身材，意外成為鎂光燈焦點。

▲▼玩命關頭9。（圖／UIP提供）

▲▼梅朵沃克。（圖／達志影像）

▲梅朵沃克現身《玩命關頭9》首映會。（圖／達志影像）

《玩命關頭9》近日舉辦首映會，演員們包括馮迪索（Vin Diesel）、莎莉賽隆（Charlize Theron）、路達克里斯（Ludacris）、泰瑞斯吉布森（Tyrese Gibson）、喬丹那布魯斯特（Jordana Brewster）、姜成鎬集體現身，場面盛大，再加上《玩命關頭》系列電影靈魂演員保羅沃克的女兒梅朵沃克，彷彿就像代替父親參與盛會，此次出席也引發外界聯想，對於梅朵沃克是否會出演《玩命關頭10》，馮迪索小心翼翼回答：「我不排除任何可能。」

▲梅朵沃克 。（圖／翻攝自IG）

▲梅朵沃克身穿SAINT LAURENT側腰中空禮服，名模身材美的冒泡。（圖／翻攝自IG@meadowwalker）

今年22歲的梅朵沃克有著一雙遺傳自父親的湛藍雙眼，177公分的高挑身材讓她於20歲時進軍時尚模特兒圈，今年還擔任GIVENCHY 2021秋冬大秀的開秀模特，接續也走了不少品牌秀，並持續累積拍攝作品。

這回出席《玩命關頭9》首映會，梅朵沃克選穿SAINT LAURENT黑色禮服，腰間兩側大膽挖空，中間一朵白色蝴蝶結點綴，正好凸顯她纖細卻有曲線的腰身，現在的她幾乎已褪去稚氣，舉手投足散發知性優雅與女人味，美得冒泡，成為場上的焦點。

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關鍵字：

玩命關頭9, 保羅沃克女兒, 梅朵沃克, Meadow Walker

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