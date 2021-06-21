夏綠蒂公主難得穿短褲露抽高長腿　2,100元打折衣被秒殺

▲威廉王子（中）帶久未公開露面的喬治王子與夏綠蒂公主參加半程馬拉松起跑儀式。（圖／達志）

記者陳雅韻／綜合報導

英國威廉王子（Prince William）與凱特的三個可愛孩子久未公開露面，昨威廉王子帶著7歲的長子喬治王子（Prince George）、6歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte），出席在女王的Sandringham莊園舉辦的半程馬拉松賽事為活動揭幕，讓參加的跑者們又驚又喜，拿出手機猛拍。

▲威廉王子與一雙兒女一起倒數為半程馬拉松賽事揭幕。（圖／達志）

距離英國王室小兄妹上回公開亮相，已是半年前，兩人抽高速度驚人，特別是6歲的夏綠蒂公主難得穿小短褲，露出筆直長腿，她的上衣出自美國品牌Ralph Lauren的淺粉紅衛衣，原價約3,000元，目前打折後約2,100元，但她是小小「帶貨王」，目前品牌英國官網已售罄，腳上則穿桃紅色的Nike球鞋與粉紅上衣相呼應。

▲夏綠蒂公主穿的Ralph Lauren粉紅衛衣，原價約3,100元，折扣後約2,100元。（圖／翻攝Ralph Lauren官網）

同樣長高不少的喬治王子，則一如以往穿藍色格子襯衫搭配藍色短褲，完成承襲爸爸威廉王子的紳士風格，當天他與妹妹夏綠蒂公主隨著爸爸一起倒數宣布半程馬拉松賽事起跑，兩人靦腆又緊張的模樣，可愛極了。

►凱特王子妃拎打折包 不到5,000元立刻被搶光

►凱特最愛的小白鞋是這兩雙 不用2,000元和王子妃穿同款

