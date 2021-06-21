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米蘭男裝周／TOD’S「豆豆運動鞋」簡直下個爆款！　獅子圖騰手袋帥慘

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記者鮑璿安 ／台北報導

萬眾矚目的Tod’s 2022春夏男裝系列精彩落幕，系列佈滿地中海馥郁色彩及大地色系，招牌T字Logo更驚喜遇上了獅子圖騰，出現在眾多包款之中；全新運動鞋款Dots Run加入了豆豆大底，無疑是下個爆紅單品。此外，MSGM印花也有全新進化，本季以水下世界元素為主題，螃蟹、穿孔貝殼圖案的襯衫相互映襯，讓人視覺清涼不少。

▲米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲Tod’s本季靈感來自於攝影風格 。（圖／品牌提供）

2022春夏米蘭男裝周接棒登場，Tod’s本季靈感來自於攝影風格，一眼望去充滿輕盈的大地色以及地中海色彩，療癒卻不搶戲。更將經典男裝透過面料、細節與比例重新演繹，像是短風衣以不同材質拼接而成，連帽衛衣注入麂皮；經典的T Jacket外套配上對比鮮明的皮革口袋，而長風衣以色彩鮮艷而輕巧的尼龍製成，增添春夏時節的靈動感。

▲米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲與T字Logo結合的獅子壓印標誌出現於包款上；豆豆運動鞋款很搶眼。（圖／品牌提供）

就連包款也少不了攝影魂，相機包款Camera Bags綴以品牌經典T字Logo，更驚喜遇上了獅子壓印標誌，還出現在皮革大背包、帆布拼皮革旅行袋（Weekend Bag）和藤織拼皮革包款上，為尺寸較大的包款增加亮點。而鞋款部分，「豆豆」元素不再是休閒鞋的主場，全新運動鞋款Dots Run 將尼龍與皮革交織拼接不同色彩，鞋底均加上經典豆豆點綴，更是搶眼所在。

▲米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲米蘭男裝 。（圖／品牌提供）

▲MSGM春夏男裝出現海底生物 。（圖／品牌提供）

MSGM 2022 春夏男士系列則運用 CANONE INFINITO 無限的卡農譜出時尚樂曲，講述在沙漠海灘上漫長一天的時刻。藉此出現了浪漫印花元素，海底生物一躍而上衣著透透氣，帶有螃蟹、穿孔貝殼圖案的襯衫、描繪美人魚的馬海毛毛衣、和針織衫上鮮豔色調的大魚。

並採用水洗和水彩畫的方式，來傳遞波光粼粼的視覺效果，仿佛真的處於海底，而豐富的色彩，牡蠣白、沙子和紫藤的柔和色成為點睛之筆，迷幻又耐看。

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關鍵字：

米蘭, 男裝, Tod’s, MSGM

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