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跟著《某一天滅亡》朴寶英學上班穿搭　身高158也能穿出168

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許久未登小螢幕的朴寶英，接下韓劇《某一天滅亡來到我家門前》女主角卓東景，與韓國醜帥徐仁國共譜浪漫愛情故事，劇情描述剩下100天壽命的網路小說編輯遇上不是人類的男主角，起初是為了逃避病痛，後來互相愛上對方的過程。雖然播出收視不如預期，不過朴寶英在劇中飾演的出版社職員，其清新感的上班穿搭引發熱論。

有著「童顏女神」美譽的朴寶英，實際上只有158公分，劇中以色彩配色、善用配件營造出高挑比例，低調不失清新感的上班穿搭相當吸睛，嬌小身材的女孩想要穿出模特兒的高挑身材，不妨往下看朴寶英3大穿搭技巧：

穿搭技巧1、粉嫩色系

縱使在劇中罹患重病，卓東景仍然營造出樂觀向上的形象，許多場景以明亮的粉嫩色作為穿搭，除了有減齡的效果，整體看起來也顯得輕盈，不論是風衣外套、套頭毛衣都可以搭配短靴、跟鞋，拉長自己的身材比例。

穿搭技巧2、多層次

在職場上，不想過於花俏又不想太過單調，可以學習朴寶英在襯衫外加上一件暖橘色毛衣，為穿搭營造出層次感，同時兼具專業形象；又或是在高領毛衣外搭上一件格紋背心，打造多層次的時髦穿搭。

 初入職場這樣穿不會錯！跟著《某一天滅亡》朴寶英學上班穿搭，158也能穿出168的高挑比例

穿搭技巧3、善用配件

嬌小女孩如果想讓自己擁有高挑比例，那善用腰帶、皮帶絕對是不二首選，朴寶英在劇中時常以長裙登場，此時都少不了「腰帶」的加持，強調腰線除了能讓下半身看起來更修長，也有顯瘦的視覺效果。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 某一天滅亡, 朴寶英, 穿搭

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