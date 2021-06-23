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《離婚》北川景子的托特包好搭配！四款大容量筆電、小物都能塞

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上週六完結的日劇《離婚活動》，是北川景子產後復出播映的第一部電視劇，真摯情感演出離婚婦女的複雜心理，也對比了平成、令和兩世代之間的感情觀，婚姻議題讓不少觀眾心生共鳴。

而由北川景子所飾演的時尚編輯，在戲劇的中間轉為文學部編輯的職位，因為每天工作需要隨身攜帶稿件、筆記本和小型筆電，切合上班族職位需求，北川景子搭配了多種不同的大容量托特包出場，不失為時髦的精品托特包參考！

YSL Puffer系列刷舊丹寧肩背包

在第一集就登場的是YSL Puffer系列包款，北川景子身穿一件經典的駝色風衣，搭配著這一款刷舊丹寧色調面料的肩背包。蓬鬆的YSL Puffer肩背包，以金屬鍊條作為揹帶，肩膀的地方則是麂皮面料包覆，斗大的YSL金色飾釦加上刷舊丹寧布料屬於一款較有個性的包款。除此之外，丹寧布還有耐髒的特性，作為上班族的通勤包再適合也不過。

YSL 購物托特包

幹練的購物托特包，百搭與實用特性無需再贅述。包包的提帶附上一個掛飾，皮套裡面是YSL經典的金屬logo吊飾，可以選擇露出與否；包包裡面還有另外附上一個方形小包，適合用來放置鑰匙、悠遊卡等小物。

YSL Rive Gauche棉麻購物托特包

若是想找一款夏日清新色調的托特包，就可以考慮這一款棉麻米色調的購物托特包，包口的地方是以扣子的方式作為封口設計，包包內層有一個拉鍊內袋，簡約外型，除了上班，很適合外出野餐、度假的時候做搭配。

YSL Niki托特包

最後一款YSL包包則是在2018首度問世的Niki托特包，以全小牛皮製作，搭配山形紋的車縫線，配上金屬鏈皮革背帶，散發著一種時髦都會女子的氣質。

Valentino鉚釘托特包

以鉚釘單品聞名的Valentino，在這一款托特包也能一眼看見品牌標誌性的鉚釘DNA。素雅的黑色拖特包，在金色鉚釘的裝飾下變得更加活潑，也多了一分別出心裁的造型感；僅有包包的側邊低調的燙金上Valentino logo。

《離婚活動》北川景子時尚編輯的托特包！YSL、Valentino五款超實用大容量精品托特包盤點

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 離婚活動, 北川景子

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