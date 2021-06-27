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《九尾狐》張基龍、惠利超強CP感！零失誤情侶穿搭靠這3招

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劇情進入高潮的韓劇《我的室友是九尾狐》，到底張基龍跟惠利要不要在一起？是身為戲迷的我們每週都想問編劇的一句話，男主角申又如為了變成人類，與女主角李潭展開同居生活進而互有好感，兩人不僅在戲裡有著強烈CP感，戲外公開的花絮照、影片也是滿滿的粉紅泡泡…

雖然還沒正式邁入情侶的戀愛階段，不過編劇在張基龍、惠利身上可下了不少功夫，從播出至今的劇情安排到畫面呈現，兩人只要站在一起就能散發超強的CP感，絕對是普天下情侶們務必取經的情侶穿搭教科書，零失誤情侶穿搭法從這3個技巧下手：

情侶穿搭技巧1、男女同款

因為擔心女主角李潭接觸到屬虎的男性，張基龍使用幻術變身替女主角去約會，在Instagram上曝光的照片，張基龍與惠利從上衣、褲子、外套到腳上的鞋款，甚至是身上背的包包，皆換上相同的款式，最強的情侶穿搭非這張照片莫屬。

情侶穿搭技巧2、從顏色下手

如果不想跟另一半穿同款服裝，低調的你可以從顏色著手，像是張基龍穿著黑色西裝裝束，惠利就選擇同樣的黑色系單品，走在路上的畫面仍是唯美度破表。另外，在微涼季節時，張基龍以卡其色風衣外套，與惠利的棕色罩衫相呼應，適合不愛高調放閃的情侶們。

情侶穿搭技巧3、類似單品

最後一招就是從類似單品下手，張基龍在劇中時常穿著大衣外套，惠利一起出場時，身上同樣是以大衣外套為主要穿搭，雖然配色不同，不過也算是編劇埋在男、女主角身上的小心機。

不只是大衣外套，還有這幕兩人一起去戶外約會時，皆換上西裝外套登場，腳上也同樣以黑色皮鞋為主要穿搭。其實，想跟另一半穿出超強CP感的情侶穿搭，又不想太過於高調，那從相似單品下手絕對是是一個好辦法。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 張基龍, 惠利, 我的室友是九尾狐

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