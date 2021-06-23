香精、淡香精、香水、古龍水怎麼分？濃度愈高「留香時間」愈長

之前曾介紹過香水的基本香調，這次再為大家整理香精、淡香精、香水、古龍水的差別，也是很值得記起來的香水知識。

香水的組成

香水大多是以酒精（乙醇）、水、香精油（Scent Oil或Fragrance Oil，也稱為香精）組成的，某些香水甚至只有酒精和香精油。而香精油含量多寡，也就是濃度差別，就形成了香精、淡香精、香水、古龍水的區分。濃度愈高，持香的時間愈長。

香精Perfume

濃度20%~40%。因為濃度高，所以在肌膚上停留的時間長，可達6~8小時。

淡香精Eau de parfum

簡稱為EDP。濃度10%~20%，，典型濃度為15%，持香可達4~5小時。

淡香水Eau de toilette

簡稱為EDT。濃度5%~15%，持香2~3小時。不過淡香水的名稱乍聽讓人有些困惑，為何叫做Toilette？其實這個字來自法文的faire sa toilette，意思是梳妝打扮的儀式，噴上香水就是最後一個步驟。



古龍水Eau de cologne

濃度2%~5%，持香1~2小時。通常沒有具定香功能的基調，聞起來較清淡隱約，多半含清爽的柑橘和青草調的成份。



清香水Eau Fraiche清香水

另外還有清香水，濃度約3%。味道清淡芳香，通常會在夏天推出。

很多知名香水都擁有不同濃度的版本，聞起來的感覺也會不太相同，建議大家可以多聞香，也許能發現更多驚喜。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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