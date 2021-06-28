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盤點《上流世界》李寶英穿搭單品　手持FENDI貴婦包展現豪門高奢風範

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《我的上流世界》中，展現豪門世界的高奢浮華，其中李寶英優雅的穿衣品味更是成為眾人焦點，他在劇中演繹 FENDI 春夏 21 女裝系列，身著 FENDI 窗櫺效果設計洋裝，手持 FENDI Peekaboo ISeeU Eastwest 棕色聚光燈設計包款，在春夏 21 女裝系列中，設計師欲傳達的溫暖特質，陽光灑進窗內的浮光掠影，在李寶英詮釋的角色意象中表露無遺。

接下來將鏡頭拉到李寶英在劇中參加畫展的畫面，他身穿 FENDI 擴袖設計大衣式洋裝，洋裝硬挺俐落的剪裁展現角色欲傳達的強烈氣場與時髦氣勢，白色調的洋裝搭配的是 FENDIPeekaboo ISeeU Medium 亮橘色聚光燈設計包款，包款亮橘色的特性在簡單的服裝輪廓下更顯耀眼。

盤點《我的上流世界》李寶英劇中穿搭單品，「徐熙秀」展現溫柔大氣豪門高奢風範。

李寶英在劇中更身穿 PRADA 2021春夏系列服裝。 這也是品牌創意總監 Miuccia Prada 和 Raf Simons 合作的首個系列，新舊創意交融的設計對談展現世代新意，李寶英身穿本季系列具標誌性的針織疊穿挖洞毛衣和制服感灰色裙裝，展現衝突感的優雅視覺。

除了高奢簡約與摩登前衛，劇中李寶英也身著多件 Loro Piana 2021 春夏女裝單品，展現清新優雅的低調貴婦感。像是穿著  Juan Les Pins Polo 衫和 Dolly 亞麻長裙，展現隨興自在的自信風格。

身著 Loro Piana_Zelma 龍膽藍襯衫與 Carol 龍膽藍長裙，呈現單一色調的 One Tone 穿搭技巧。

休閒時髦的運動風格也難不倒他，上身穿著粉綠交織的 Teo 運動套頭上衣，下身簡單地搭件深色長褲，掌握上寬下窄的穿著比例，既能展現充滿活力的高級運動型格。 

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 我的上流世界, 李寶英

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