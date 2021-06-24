對抗口罩痘痘與粉刺，皮膚科醫師傳授「3多3少」保養守則　

每天都在怨嘆自己粉刺好多？你不孤單！根據調查指出，20~40歲成人女性約40%有粉刺問題，特別是臉頰、下巴、頸部等部位，近期常戴口罩更讓問題加劇，台北長庚醫院皮膚科主治醫師吳吉妮特地分享「三多三少」守則，幫助肌膚遠離粉刺危「肌」。

為什麼戴口罩更容易長粉刺？



台北長庚醫院皮膚科主治醫師吳吉妮表示，肌膚表皮層90%是角質細胞構成，除了幫助肌膚保濕及提供屏障防護，更負責每日肌膚代謝更新重要職責，一旦角質代謝量能下降或異常，老廢角質堆積無法及時更新造成毛孔阻塞就會生成粉刺，再嚴重就會。

平常我們就很容易有粉刺困擾，而疫情期間長期佩戴口罩使得問題更加嚴重，原因就在

1.肌表受損：口罩反覆摩擦導致表皮屏障受損。

2.過於悶熱：口罩長時間悶住口鼻肌膚，該區內溫度上升，如果再遇上夏天高溫，更使皮脂分泌量增加。

3.細菌孳生：帶妝或臉部未作好清潔、沒有時常更換都容易造成細菌孳生，讓各種粉刺問題反覆出現。

想要減少粉刺反覆增生困擾，吳吉妮醫師建議三多三少的保養守則：

三多守則

1.以多重酸有效煥膚

適度使用有效安全的多重酸類煥膚保養品幫助角質代謝，例如混合LHA、水楊酸及甘醇酸的搭配。以適度比例添加、依不同功能可更有效代謝老廢角質，溫和煥膚改善毛孔阻塞現象，

2.預防性護理

每天確實洗臉，若有化妝就要卸妝乾淨，好好清潔肌膚表層的老廢角質、彩妝、防曬品、髒汙。平常保養著重清爽保濕與防曬，就能幫助穩定膚況。

3.適度更換口罩

很多人習慣一個口罩戴一天，但若是還不到一天，卻已經感到口罩粘膩或特別容易出油的肌膚，建議可以一天更換一到二個口罩，適時地維持口罩清潔度，降低因口罩不潔產生的肌膚不適。

三少守則

1.避免過度去角質

避免過度使用高去脂性清潔產品，以及物理性的磨砂產品，以免造成角質損傷。即使是使用酸類保養品， 吳吉妮醫師也提醒，標榜「高濃度」酸類精華並不等於去粉刺「高效力」，因為每一種酸類特性不盡相同，並非濃度越高越有效，肌膚較敏感的人也可能會因濃度過高而產生刺痛泛紅等不適。

2.減少手擠粉刺

冒粉刺時，我們很容易用手觸摸或擠壓，但往往會因擠壓造成微血管破裂或引發細菌感染造成更嚴重的發炎反應及疤痕組織增生，形成粗大毛孔、色素沉著痘斑，甚至是凹凸不平的痘痘等瑕疵。

3.減少濃妝或不化妝

粉刺或痘痘嚴重時，有些人為了掩飾臉上瑕疪會化濃妝或使用厚重遮瑕膏遮蓋，但現今因爲疫情影響需要長時間戴口罩，就容易因為口罩悶住導致茲生細菌，最好盡量避免。若真的需要化妝，一定要記得好好卸妝乾淨。

多重酸類（複合酸）的優點

多重酸類就是同時擁有多種酸類，使用多重酸類成份可以針對代謝不同深度的老廢角質，避免堆積造成皮脂堵塞而引發粉刺、痘痘。

1.深度有感煥膚

因為綜合不同分子量及親水性、親脂性的酸類，可以代謝不同深度的老廢角質，作用範圍更廣。例如親脂性的杏仁酸主要作用在肌膚淺層、甘醇酸相對則是較深層的代謝與保濕。

2.溫和低刺激

不同酸類的PH值不同，會有不同強度。單一酸爲了煥膚效果通常需要較高濃度，因此多重酸共同作用可以降低單一酸類濃度，減少刺激性，相對較溫和、不易造成泛紅脫皮。

多重酸類（複合酸）產品

理膚寶水極效三重酸煥膚精華EFFACLAR SERUM

2021年夏天推出的新品，以「三重酸」包括萊雅專利成份LHA（脂氫氧基酸）、水楊酸、甘醇酸協同作用幫助肌膚恢復應有去角質代謝量能，主打針對新生微粉刺、擾人黑頭白頭粉刺與資深頑固粉刺，進行有效清理調節。同時也搭配舒緩的菸鹼醯胺、理膚寶水溫泉水，使用感溫和。

BFFECT 3%杏仁酸+2%酒石酸

低濃度果酸精華液，屬於溫和代謝角質的果酸精華液，所有肌膚都可以使用(包含乾性與敏弱肌)。

DR.WU杏仁酸溫和煥膚精華

專為乾燥及敏弱肌設計，透過黃金比例的三重酸類-5%杏仁酸、2%水楊酸與1%焦葡酸，精準針對淺、中、深角質層全面作用，溫和漸進式煥膚。另外添加複方沙漠植物萃取、鎖水磁石，補水舒緩肌膚，緩解煥膚後肌膚可能產生的乾癢、脫屑不適。

寵愛之名杏仁花酸溫和煥膚淨白精華 7%

6%杏仁酸+1%杜鵑花酸衍生物，溫和帶走老廢角質，偕同專利亮白配方Melaclear 2深度阻黑。敏弱肌但想擁有更平滑的膚觸，或是偶爾長粉刺痘痘均可適用。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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