安格斯12星座一周運勢6／21-6／27　射手情緒化衝突增加

牡羊座 3.21~4.20

土逆持續、水逆週間才結束，而這週木逆初登場，一直要到十月才終結，下週還有海王星逆行，眾多行星大逆走下，身為星座之首的羊座影響不算小，這週的你要穩住情緒，過嗨、過低潮都不是好事，工作上表現持平，人際、感情則要避免自己胡亂猜疑產生嫌隙，偶爾讓自己跑一跑動一動，能讓心情保持在穩定狀態！

金牛座 4.21~5.20

這週牛座須當心職場上因人際關係而出現複雜的狀況，如果是需要長時間與人互動的工作內容，就要小心同業競爭，或與同儕勾心鬥角的情形，建議牛座要在爭議中選擇保持中立，避免公親成事主，讓自己捲入尷尬的問題之中。此時與情人雖然偶爾有點小衝突，不過很快能言歸於好，單身者持續耍自閉，進展有限！

雙子座 5.21~6.20

所謂能者多勞，聰明的雙子本週就扮演著救火大隊，同事同儕出包得靠你化解災難，朋友間的誤解也得靠你出面調停，這週的你正要進入一個相當忙碌的時期，工作上需要付出大量勞力腦力，雖然疲累卻是十分充實，覺得心浮氣躁時不妨讓自己多忙一會，或扮演協助者支援身邊朋友，能為你帶來開心的感覺。

巨蟹座 6.21~7.21

本週蟹座各方面運勢表現平均，算是可圈可點的一週，不過在進修、學業方面運勢落在相對低點，水逆干擾著雙子學習方面的思緒，很可能會在某些重點上思考過度執著而卡住，幸好週間水逆解除，壓力也慢慢減少，此時舒壓最好的方式就是轉換心境，給自己一點喘息空間，或拓展人際，都會是不錯的方式。

獅子座 7.22~8.22

雖然獅座一直有心保持熱情積極的態度攏絡大家的情感，無奈木星逆行下，最近這週的你人際、桃花運黯淡，你期望的緣份並未出現，沒有情人的獅子也許有種孤單的感覺，可能需要從興趣彌補空虛。工作上並沒有太多重大瑕疵，只是有些小事上態度太堅持而與同儕產生嫌隙，導致不少合作伙伴對你頗有微詞。

處女座 8.23~9.22

比起其它星座，處女座這週運勢算是平平，雖然整體中不會有太好太出色的表現，不過狀況相對也少，一切都能在你的掌控中。其實本週的你本來就處於打底保健康的狀態，基本上只要拿出你認真執著的態度，日後就能有很好的回饋，就算感情也一樣，現階段就算情感走向不明顯也不是什麼天大壞事，不妨靜觀其變。

天秤座 9.23~10.22

秤座在工作方面雖然熟門熟路表現不差，不過本周任務難度有提升的跡象，或者接到燙手山芋般的工作內容，處理起來有些棘手，不過透過秤子人際社交手腕，能得到貴人指點，只是工作方面有許多額外會議、活動聚會需要參加，較缺乏屬於自己的時間。感情上只要積極就有機會，單身者試著大方點，主動追尋你的真愛！

天蠍座 10.23~11.22

雖然本週「逆」能量大大增加，不過蠍座算是少數的幸福星寶寶，多了金星守護，這週你所擔心的事大多不會發生，只要盡力，就能有比預期更好的表現，此時在溝通上少點酸言酸語，真實表達內心所想，對事情才有幫助。感情上波折連連，尤其有對象者，如果疏於經營與對方的情感，兩人之間的默契將愈來愈顯缺乏。

射手座 11.23~12.21

雖然水逆走入尾聲了，不過木星逆行正崛起，這週的射手要特別當心情緒化的事件，不如意的事十常八九，但別以為別人都是針對你，就事論事才能解決大小事，太焦慮緊張容易讓你與身旁朋友發生衝突，不開心的情況對誰都沒好處，還可能讓你心情更為低落。在沈重壓力下，情人的安慰會讓你重拾生活動力。

摩羯座 12.22~1.19

僕役宮位的水逆走入最後一哩路，雖然這週間就會轉換，不過帶來的影響有時也不算小，這週對摩羯座來說可說是備受考驗的時期，得發揮土象刻苦耐勞的特質面對諸事不順的窘境，正如同經歷黎明前最黑暗的時刻，不妨多多忍耐！此時單身者顯得有點後知後覺，就算有人頻頻明示暗示，你也未必能有所查覺。

水瓶座 1.20~2.18

很可能是心情太浮動，以致水瓶座本週專注力大大扣分，特別是職場上分散瓶座注意力的事情實在太多，以致於一直卡在粗心大意的鬼打牆當中，雖然不致於造成工作上的重大缺失，但很可能拖延進度。此時滿有機會談遠距離戀情，經由網路認識與自己生長環境有差異的對象，也許有機會發展出一段既特殊又有趣的戀愛。

雙魚座 2.19~3.20

多了木星守護，雙魚工作上的重擔才稍稍減緩，感覺正要在事業上發光發熱，但木星由順轉逆，讓魚座的工作表現可能又退到原點，此時避免過於高調或太積極表現，長官或主管的負面評價很可能讓你有種有志難伸、欲振乏力的挫折感。儘管此時多做多錯，但感情卻有機會蓬勃發展，愈是患難時刻，愈能看清誰會是真正對你好的人。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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