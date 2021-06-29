在家弄出最美空氣、八字瀏海！電棒、髮捲、圓梳零失敗上手技巧一次看

瀏海有千百種造型手法，八字瀏海、空氣瀏海⋯可以用電棒、髮捲甚至是圓梳整理，但到底該怎麼下手才會好看？其實是需要經過多次練習的，以下精選多種方法，相信多方嘗試後大家都能找出適合自己的造型。

電棒四散瀏海

這個日本造型師主要示範怎麼將髮尾的方向順利的運用電棒夾出來，貼文的第二、第三則是示範影片。步驟如下：先將瀏海分成三等份，接著抓起中間的髮束，垂直的往下帶到髮尾後稍微往內捲，重要的是左側的髮絲要向右邊捲、右側的髮絲要向左側捲，交錯使用電棒定型後再向兩側梳開，就會是漂亮的四散狀。

使用離子夾處理

使用電棒處理（影片2、3）

電棒onion bang



薄薄的一層瀏海，也可以運用電棒夾成鬚鬚狀的onion bang，重點是要將髮絲少量多束的分開，並且不厭其煩地用電棒帶髮絲到你想要的位置，除了加熱之外，停個3-5秒冷卻定型也是絕對不能忽略的重要步驟。

圓梳、髮捲八字瀏海



八字瀏海的重點是髮根要夠蓬鬆，否則看起來就會像是普通的中分，因此在選擇圓梳、髮捲時可以挑選中間有加強導熱效果金屬片的款式。將兩側的髮束集中到中央後，以斜前方45度角左右的角度向內捲，加熱後同樣需要等待冷卻定型，將梳子往斜前方45度角梳開到髮尾時，直接以平常向後撥瀏海的方式向後梳開，看起來既自然有有蓬鬆的髮根。

造型感超強電棒八字瀏海



使用圓梳、髮捲的方法，整體會看起來比較是自然的感覺，如果想要有強烈的造型感，還是需要運用離子夾或電棒的效果會更好。

圓梳空氣瀏海



空氣瀏海顧名思義最重要的就是「空氣感」，想要自然的感覺用圓梳是再適合不過，也很適合造型新手練習，減少使用電棒燙傷的機會，也相對來說比較簡單。斜上45度角將髮絲往內捲，吹熱後冷卻再照著原始角度梳開即可。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

●《我的室友是九尾狐》惠利中長髮造型多！率性直髮、復古捲髮⋯不管是中分或空氣瀏海都好看～

●反捲瀏海打造超完美弧度？粗硬髮質行不通？髮捲要注意這一點，快試試看你適不適合

●頭髮長到受不了！髮型師親授居家DIY剪瀏海注意事項，在家照著做一起撐過非常時期