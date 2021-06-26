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縮短中庭顯年輕、修容多一筆　化妝注意3細節，馬上看起來不一樣

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透過化妝技巧不只可以改變臉上的色澤，更具有視覺上調整輪廓的威力，其中近期網路上熱烈討論的是「縮短中庭」，先前很紅的倒置眼影也是做法之一，除了眼妝之外，還有這些方法也能讓人看起來更減齡。

怎麼判斷？

三庭五眼分別指的是人臉長度、寬度的比例，中庭就是眉心下到鼻梁下緣的位置，而在視覺效果看起來，中庭短的話會看起來比較年輕、長的話則會看起來較為成熟。

縮短中庭妝容細節

1.眉頭偏低、倒置眼影

讓眉毛有點角度，眉頭稍微往下一些，加上倒置眼影，視覺效果上就下讓整個眉眼向下一些，如果覺得自己不適合畫太重的下眼影，也可以著重在臥蠶、下睫毛的描繪。

2.鼻子的細節

要縮短中庭，也會要讓鼻子看起來短一些，有兩點要注意，其一：打亮不可以畫一整條，要階段式的上在山根、鼻頭上方一點點的位置；其二：在鼻頭下方輕輕的掃上修容，如果擔心畫髒的話可以選用帶棕色調的腮紅，看起來還會有種稚嫩感。

2.腮紅

腮紅的位置不要低過鼻頭，但可以淡淡的、大面積的橫掃在臉頰的範圍內，減少中庭的留白，在笑肌凸起的位置疊色，增加立體感。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.縮短人中、外擴唇妝

最後則是利用視覺效果縮短人中、運用唇彩把唇部畫厚，可以讓雙唇看起來更豐潤，也可以運用光澤、霧面的漸層，打造出更有層次的唇妝。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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