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香奈兒彩虹錶款款限量　20萬起誘怕撞錶貴客

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▲▼CHANEL,PIAGET 。（圖／公關照）

▲香奈兒限量1255只的J12 Electro自動腕錶，錶徑38mm款254,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）從1990年代電子音樂文化發想的Electro 限定腕錶系列，將電音符碼與霓虹色彩注入J12、Premiere、Code Coco及BOY·FRIEND腕錶設計之中，款款都是限量之作，備受錶迷期待，近日正式登台亮相，約20萬元起便能擁有限量錶。

▲▼CHANEL,PIAGET 。（圖／公關照）

▲香奈兒限量555只的Premiere Electro腕錶，200,000元。

▲▼CHANEL,PIAGET 。（圖／公關照）

▲僅限量發行5套的香奈兒Premiere Electro Box套組包括7色腕錶，未定價。
 

分別有33毫米石英款與38毫米自動錶的香奈兒J12 Electro黑色抗磨損精密陶瓷腕錶，面盤上的數字時標與錶圈刻度都換上彩虹色調，呼應電子音樂的熱情活力；八角造型的Premiere Electro腕錶則推出繞三圈的彩色皮革交織錶鍊，將一抹彩虹繞上手，更壯觀的收藏是一次納入7款彩虹色錶的Premiere Box套組，限量5套。

▲▼CHANEL,PIAGET 。（圖／公關照）

▲香奈兒限量255只的Code Coco Electro腕錶搭配螢光粉紅菱格紋小牛皮錶帶，210,000元。

造型源自香奈兒經典2.55皮包鎖扣的Code Coco腕錶，也在電音系列中換上大膽新色，搭配螢光粉紅菱格紋小牛皮錶帶，讓人一眼認出；更有趣是電子音樂發展出的單一圖像世界，躍上BOY·FRIEND Electro腕錶，由美鑽排出馬賽克機器人圖騰，為此文化風格做最佳註解。

▲▼CHANEL,PIAGET 。（圖／公關照）

▲香奈兒限量55只的BOY·FRIEND Electro 腕錶，494,000元。

珠寶錶設計也吹起彩虹風潮，選用彩色寶石排出一道虹彩，伯爵（PIAGET）Wings of Light系列頂級珠寶羽翼寶石腕錶，即在橢圓形錶圈鑲嵌9顆欖尖形切割黃色剛玉、3顆尖晶石、7顆碧璽、5顆藍寶石，漸層色排列出彩虹圈，搭配品牌標誌性的橫向紋路宮廷式修飾金質錶帶，華麗無比。

▲▼CHANEL,PIAGET 。（圖／公關照）

 

▲伯爵Wings of Light系列頂級珠寶羽翼寶石腕錶，4,060,000元。（圖／伯爵提供）

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關鍵字：

CHANEL, 香奈兒, PIAGET, 伯爵

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