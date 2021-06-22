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粉刺浮出肌膚表面！讓妳輕鬆好去除的6款面膜　沒敷過稱不上專家

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

夏季到來，出油、粉刺猖獗，加上口罩的影響，更是肆虐我們的臉部肌膚，《ET FASHION》就整理了6款出油肌膚適合的面膜，不但可以幫助臉部肌膚吸附油脂，還會讓粉刺浮出表面，更好清潔，一下就可以整理乾淨。

1.契爾氏 亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜

▲面膜。（圖／品牌提供）

熱銷第一名的清粉刺面膜，裡面添加亞馬遜白泥，可以幫助吸附臉部肌膚的油脂，並同時有助於淨化肌膚，很多人用完之後都明顯感受到粉刺浮出表面，可以輕鬆代謝乾淨。

2.品木宣言 泥娃娃活性碳面膜

▲面膜。（圖／品牌提供）

想要找尋可以吸附臉部油脂的面膜，品木宣言的泥娃娃活性碳面膜也是很多人必推的單品，不只是油性肌膚可以使用，中性肌膚還可以局部護膚，只要敷10分鐘就可以輕鬆還妳潔淨膚質。

3.I DEW CARE 蛋糕冰淇淋水水面膜

▲面膜。（圖／品牌提供）

這是一款乾性肌膚也可以敷的面膜，裡面添加了舒活冰川水、玻尿酸、角鯊烷，能長效深度鎖水，幫助肌膚保濕潤澤，重現年輕緊緻，同時還可以幫助去角質，讓肌膚潔淨清爽。

4.innisfree 超級火山泥毛孔慕絲面膜

▲面膜。（圖／品牌提供）

innisfree火山泥系列是很多油性肌膚的最愛，其中超級火山泥毛孔慕絲面膜更是可以幫助肌膚去除臉部肌膚油脂，重現細嫩緊緻的單品，好用程度完全不輸專櫃。

5.THE BODY SHOP 喜瑪拉雅竹炭更新淨化面膜

▲面膜。（圖／品牌提供）

THE BODY SHOP一直是CP值很高的美妝保養品牌，旗下的竹炭更新淨化面膜也是品牌的熱賣好物，只要敷在臉上10分鐘，就可以輕鬆讓粉刺浮出，後續清潔更加方便。

6.自然美 NB-1 細緻毛孔敷面軟膜組合

▲自然美。（圖／品牌提供）

富含礦植物精華及生物技術成分，深層清潔調理肌膚，添加保濕成分，兼具柔潤、潔哲雙重效果，可以用來居家護理保養，也能有如專業護理般的效果。

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關鍵字：

契爾氏, 品木宣言, THE BODY SHOP, innisfree, I DEW CARE, 自然美

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