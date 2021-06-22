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《滅亡》徐仁國眼神電翻粉絲！李鐘碩回歸短髮、宋江秀長腿隔空拼帥

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記者王則絲／台北報導

為迎接PRADA 2022春夏男裝大秀，眾多男星齊發帥照互尬，包括近期話題火熱，因主演韓劇《某一天滅亡來到我家門前》而爆紅一波的徐仁國，已擄獲不知多少女孩的心，還有回歸短髮造型的李鐘碩，以及新劇《無法抗拒的他》剛開播的宋江，男神們紛紛套上秋冬新裝隔空拼帥。

▲李鐘碩、徐仁國、宋江。（圖／翻攝自IG）

▲徐仁國演出《某一天滅亡來到我家門前》後人氣大大提升。（圖／翻攝自IG@seo_cccc）

徐仁國與朴寶英搭檔新劇《某一天滅亡來到我家門前》雖然正反評論很兩極，但是成功製造超高討論度，也捧紅了原本常被網友與陸星材搞混的徐仁國，讓他人氣大暴漲。馬上徐仁國便得到了品牌的愛戴，穿著淺杏色麂皮夾克擺拍，一同參與線上時尚盛會，超電眼神讓少女們看得直呼「好心動」。

▲李鐘碩、徐仁國、宋江。（圖／翻攝自IG）

▲李鐘碩、徐仁國、宋江。（圖／翻攝自IG）

▲李鐘碩擔任PRADA 2022春夏男裝大秀線上看秀嘉賓。（圖／翻攝自IG@jongsuk0206）

而今年退伍回歸的李鐘碩，留了好一陣子的頹廢風長髮，最新釋出的畫報則能看見他終於回歸短髮造型，讓喜歡他短髮的粉絲高興到不行，也讓才剛愛上他長髮模樣的粉絲感到扼腕。

李鐘碩在IG上穿著森林綠色的飛行外套，搭配橘色三角小包手套，輕鬆駕馭搶眼色調；此外他也擔任韓國區的品牌線上看秀嘉賓，換上淺粉色大衣造型，立刻拉出驚人的身材比例，網友們狂讚：「不愧是模特兒出身」、「是李麻豆！」

▲李鐘碩、徐仁國、宋江。（圖／翻攝自IG）

▲宋江也穿著PRADA秋冬新裝擺拍。（圖／翻攝自IG@songkang_b）

令人心動的男神帥照還沒結束，主演《Sweet Home》、《如蝶翩翩》的宋江，近期還有新劇《無法抗拒的他》剛開播，話題度完全不輸徐仁國，宋江也在同時間上傳了一組照片，他身穿PRADA秋冬新裝，合身的西裝裡用紫色、紅色點綴，即使鏡頭遠遠的，依然能看見寬厚肩膀的輪廓，並秀出大長腿，同樣帥度滿點。

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關鍵字：

徐仁國, 滅亡, 李鐘碩, 宋江

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