2021下半年12星座運勢！雙子健康亮紅燈、巨蟹好運此時降臨

由於木土天海冥五星共逆在八月到達高峰期，大幅且擴及影響著整個夏季與初秋的整個東亞，生活震盪起伏難料，一直到10月18第三次水逆結束後的深秋，三吉星回正，才進入大環境運起的時刻，偏偏此時婚姻與合夥面，又可能出現新的困擾；整體而言，面對巨變後的新形態生活，必須摩拳擦掌好整以暇地迎接，而不是選擇抗拒接受與怨天尤人，其實你一定能發現今春疫情再起時，人們的情緒就被帶向了以上兩種極端，這很糟；何不看清現實，停止原地徘徊，置之亡地而後存，夜將盡就有黎明，保持陽光的心態能造就積極的改變。

牡羊座 3.21~4.20



過猶不及皆不妥當，是非正常的節奏，下半年一開始，心浮氣躁導致搶快搶急的舉止不斷，當發生失誤時，羊族若能靜心檢討也罷，但偏偏常用一種「我的個性就是這樣啊」的態度面對時，可能會導致接連犯錯，這段期間要非常注意這一點；而接近秋末年底只要避免兩件事，運勢自能直線上升，一是不關你事的就別讓自己去參一腳，捲入朋友是非容易讓自己公親變事主喔！二是避免投機取巧抄近路，要盡可能精準踏出每個下一步；記住：你用什麼樣態度去對人對事，他們將會以同樣方式反饋於你。

金牛座 4.21~5.20



在夏秋會有兩波高峰，但你也知道老天總愛在雨後才願意放晴，先是金錢低潮，後有生活動盪，雙雙需要你克服，財務支出面並非沒有節制，但由於基本必要的開銷無法減少，以致於坐吃山空的不安全感油然而生，除了得嘗試把兼職當主業，甚至是思考拋掉主職並規劃來年轉換跑道，都誠屬必須，畢竟年底天海逆二與十二宮，透露著現實層面的新開始，能助你跳脫現況，進而脫胎換骨邁向重生，嘿～不只愛真的需要勇氣，挑戰工作新模式也需要唷！

雙子座 5.21~6.21



下半年的心境上較浮動，很難獨立並完整地去辦好一件事，所以別太自信於自己的眼光與能力，當機立斷在這時絕不是個好詞；但由於人際關係頗優，下半年初有些新朋友值得掌握，很多的想法與計畫常常是在一些天馬行空的閒聊中出現，你不妨多與人相互刺激創意；健康偏弱，顧好作息及飲食是首要之務，而感情上，任何感受記得都要當下直說，別習慣於私下靠北邊，坦承直率是關鍵；另外別說運氣沒來你這，你有理財，財就會理你，投資市場你非碰不可。

巨蟹座 6.22~7.22



反Ｖ型走勢，在下半年始，你必須要練習笑看很多人與事，否則會因為不順眼進而造成不順心，職場工作面常常會把自己氣到內傷，炎夏之際隨著氣溫將走入整體運最高峰，而朋友關係在這段期間會扮演重要腳色，只要你需要，就必能從朋友身上得到機會，對於心中所渴求的任何方面，不妨直率而友善地表達出來，畢竟你真的需要貴人來解救你單打獨鬥的處境，而別人也需要與你相互依存，秋天起，看不見的運突然降臨，水到渠成四個字算是貼切，而年底時分的重點是需要顧好健康與家庭關係。

獅子座 7.23~8.22



下半年會有些想做卻不敢做的事，有時看似機會近在眼前，卻又隱約感到危機四伏，其實這樣的第六感是對的，該進就殺，該退就繞跑的態度，絕對是正確戰略；而至於你天生的強心臟可以用在夏至之後，年底一季整體風險小，破釜沉舟而逆流致勝的機率很高，所以凡重大決定，請盡可能把握此時期；下半年行事上容易碰到法律問題，陽奉陰違的事少做，不走夜路遇到鬼的機率就是零；而近墨者黑，朋友的質會決定你的路是寬是窄。

處女座 8.23~9.22



回歸初心，下半年首先需要簡化自己的生活，試著逐條割捨掉各種糾葛的關係，揮別舊的才能和對的相逢，而工作面要給自己一個機會做自己一直想做的事，第三季有著格外的運氣，轉跑道或是圖偏財都適合；家庭關係或者愛情之中，各種逼迫免強都只會帶來徒勞的結果，船到橋頭自然直；秋季適合沉澱學習，現實生活中悟不出來的道理，也許從自己內在的改變就能找到解答，內化能提升外在運勢，這會是你幸運的源頭；對於過眼的機會別貪別急，等自覺準備好時再出手，該你的終究會是你的。

天秤座 9.23~10.22



下半年首先提到人際關係，無論遇到什麼狀況，請記得與朋友間，都至少要能維持住表面的平和，就算與實質利益相關，也要避免不留餘地撕破臉的狀態，這當然不是要你忍氣吞聲，而是為了保護自己；感情上呈現Ｗ字走勢，斷斷續續但一波接一波，所以想要桃花之類的，要把握好獵物動向，主動攫取；生活心境轉折不少，有時難免會覺得自己渺小無力，你得速速拋開這種厭世感；即便年底至入冬前有暢旺的偏財運，但仍需要你的敏銳度，跟對金錢飢渴的心才抓得住。

天蠍座 10.23~11.21



在倦意十足的整個下半年，卻一刻不得閒，沒有任何該你休息的時刻，你得清楚明白自己走的每一步，確定了方向之後再去求變化，並保持強大的戰鬥意識；整體會比起上半年無頭蒼蠅般的忙亂，心中要來得踏實許多，但就是甩不開忙碌感；而秋天起，工作上將浮現生機，金錢運的部分提升了許多，對比著感情面的微動搖，都是在於自己想做些改變，由星盤觀之頗難順心而走，對於愛情或家庭，還是維持現狀免得自找麻煩喔！健康部分，記得要努力加強你的身體強度以防運動傷害。

射手座 11.21~12.21



下半年初的高人氣，致使貴人靠近的可能大大提升，而你要練習面對對象時的深入開發能力，別讓原本明明該成為工作賺錢的好合作人選，變成了曖昧的桃花或是路人，這倒不是說愛情不值錢，而是你真的並沒有這麼缺，要克制放電的習慣；入夏時讓你分散心神的事情一一出現，導致常有無法思考窒息狀，運動玩樂或上些實用的課程，都是很好的調整方式，秋天中期開始將有一波較大的變動運，各種分分合合都是選項，請保持心的安定，守護神在冥冥之中會把你帶向幸運之地。

摩羯座 12.22~1.20



下半年起，朋友間要勤於聯繫，該說的說，不該說的小聲說，八卦互通有無，是摩羯性格上不喜歡卻蠻需要的，至少你該隨時探聽清楚身邊的人與四周的狀況；而工作升遷與考試學習是最為優異的兩方面，在相關的計畫上，寧願做錯了後悔都比錯過了懊悔來得好；請大方的花錢投資自已，並且有效理財，這會讓你逐漸變得更強大；記得將任何的紙上談兵轉化成具體行動，貢獻絕不會無償，後必有豐厚報酬。家人關係較困擾，相處互動間易曲解善意，對任何親近的人需要多點和顏悅色。

水瓶座 1.21~2.20



下半年一定要記得，作事的捷徑就是一次只專心做好一件事，無論在工作對職責，或是感情上對對象，乃至於投資對標的物件，都別搞什麼分散風險，要專注集中一樣才會獲致勝利，夏天結束以前，在你每次遇到關鍵十字路口，總會有分岔路可以選，記得始終要走自己熟悉的路子，請別試圖冒險，關卡全破的要訣就是默不作聲地順勢而行；而年末一季，競爭力提升，各種競賽運氣常站你這方；感情則是狀況頻繁，記得別讓親近的人影響你大腦的規劃與判斷。

雙魚座 2.21~3.20



可以執著，但要丟掉執念，下半年要能適當地斷捨離，唯有拋掉一些，負荷才能變輕一些，先說感情上，寂寞常常是錯誤的結合造成的，心念一轉萬念皆轉，沒什麼人不能刪除；而工作上，只要學會拒絕就好，要自私一點，多留時間給自己一點，揮灑空間自然會出現；從夏至直到年底，整體狀況提升，工作邁入穩定，桃花也會滋生，內在層面你有著良好健康狀態與心情，會步入游刃有餘的幸福期；惟用錢似乎過於隨興，接觸投資也有糊里糊塗的狀況，要特別警覺。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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