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雅詩蘭黛「冠軍粉底」1980元→998元　戴口罩不脫妝、流汗無所謂

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文／C編

雖然現在出門必需戴口罩，但女生還是想要化點妝，至少露出來的部分要很完美。如果有上妝的需求，那麼妝前保濕一定要做好，還要用更持妝的底妝，打造出細緻服貼的底妝，「Her和她」推出雅詩蘭黛粉持久完美持妝粉底、粉保濕水啵啵妝前精華，優惠價998元起就可以入手。

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▲雅詩蘭黛,妝前精華,粉底,彩妝,控油。（圖／Her）

▲雅詩蘭黛粉保濕水啵啵妝前精華（左），40ml，售價1800元、優惠價1145元、粉持久完美持妝粉底 #17-1W1（右），30ml，售價1980元、特價998元。點我購買。

雅詩蘭黛 粉保濕水啵啵妝前精華

▲雅詩蘭黛,妝前精華,粉底,彩妝,控油。（圖／Her）

▲雅詩蘭黛粉保濕水啵啵妝前精華，40ml，售價1800元、優惠價1145元。點我購買。

想要擁有完美服貼的底妝，妝前打底一定要做好，「Her和她」推薦雅詩蘭黛全新的粉保濕水啵啵妝前精華，具有三重爆水保濕精華搭配水離子科技，一抹拯救乾肌，激升200%肌膚水份，只要一瓶就可以搞定妝前保養。

妝前精華更獨創乳包水精華技術，打造輕盈啵啵水潤質地，一抹推勻挑戰12小時保水服貼，2:1完美調和玫瑰珍珠與黃金珍珠，珍珠潤色微粒，立即潤膚提亮，透出細緻光澤，打造出完美肌底，重現年輕緊緻的妝容效果。

雅詩蘭黛 粉持久完美持妝粉底

▲雅詩蘭黛,妝前精華,粉底,彩妝,控油。（圖／Her）

▲雅詩蘭黛粉持久完美持妝粉底 #17-1W1，30ml，售價1980元、特價998元。點我購買。

不只是妝前乳非常厲害，雅詩蘭黛的粉持久完美持妝粉底更是年年賣爆的冠軍商品，因為上妝之後就會牢牢服貼在臉部肌膚，持久度非常高，抗汗效果相當好，而且使用起來一點都不會乾澀，相當柔潤保濕。

粉持久完美持妝粉底的遮瑕度也是相當厲害，一抹就可以創造完美無瑕的妝容效果，獨特完美膚控持妝科技能將清爽透氣的超微柔焦隱型粉體精準作用於肌膚，有效遮瑕又能讓肌膚呼吸不感黏膩，不易堵塞毛孔的升級控油成份。

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▲雅詩蘭黛,妝前精華,粉底,彩妝,控油。（圖／Her）

▲雅詩蘭黛粉保濕水啵啵妝前精華（左），40ml，售價1800元、優惠價1145元、粉持久完美持妝粉底 #17-1W1（右），30ml，售價1980元、特價998元。點我購買。

關鍵字：

雅詩蘭黛, 妝前精華, 粉底, 彩妝, 控油

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