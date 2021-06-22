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蕭敬騰、倪妮跨海巧穿同雙GUCCI籃球鞋　男生、女生穿都超帥！

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記者王則絲／台北報導

歌手蕭敬騰近日於IG上大曬新鞋，他腳踩GUCCI全新推出的BASKET高筒籃球鞋，身穿背心、牛仔褲，一身輕便裝扮坐在鏡子前擺拍，看起來相當Chill；而大陸女星倪妮也在同時間穿上了同款、同色的鞋款，搭配星座刺繡棒球外套，整個人呈現休閒運動風。這雙新款籃球鞋，不管男生、女生駕馭起來都超帥。

▲GUCCI BASKET 高筒籃球鞋 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI BASKET 高筒籃球鞋 。（圖／品牌提供）

▲蕭敬騰曬新鞋。（圖／翻攝自IG@jam_hsiao0330）

粉絲們都知道蕭敬騰私下非常喜歡打籃球，且球技相當不錯，正逢疫情嚴重時期，無法約三五好友出來打球，想必心情是很苦悶的，雖然還不能打球，但是看到帥的籃球鞋當然還是要入手！

▲GUCCI BASKET 高筒籃球鞋 。（圖／品牌提供）

▲倪妮也穿上同雙鞋款，裙裝與籃球鞋的混搭風格特別好看。（圖／品牌提供）

蕭敬騰近日在IG上搶曬新的籃球鞋，為GUCCI 新推出的BASKET籃球鞋，他與倪妮不約而同挑選了白色款式，倪妮運用星座刺繡棒球外套來呼應運動風的球鞋，手上還拎著1955奶茶包，混搭休閒風格特別率性好看。不光是蕭敬騰與倪妮，另外還有美國歌手怪奇比莉（Billie Eilish）、大陸男星鹿晗⋯⋯也相繼示範演繹，其他兩款更為搶眼的撞色配色。

▲GUCCI BASKET 高筒籃球鞋 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI BASKET 高筒籃球鞋 。（圖／品牌提供）

▲怪奇比莉、鹿晗演繹GUCCI BASKET籃球鞋其他配色。（圖／品牌提供）

GUCCI運用耗時兩年研發出的環保材質Demetra製作BASKET鞋款，此材質柔軟、耐用且可量產，用途很廣泛，新推出的「BASKET籃球鞋」主要以Demetra建構而成，其中70％面料為再生資源。在最適於保護腳踝的高筒運動鞋外型上，加入魚骨設計、巨大厚鞋舌並融入GUCCI標誌，綜合了時下潮鞋的元素與態度。白色款式用藍色鞋底做出辨識度，另外還有紫Ｘ綠的「巴斯光年」配色，以及復古仿舊的黑、紅搭配，BASKET籃球鞋完全不侷限於性別，男生、女生穿起來都超帥。

▲GUCCI BASKET 高筒籃球鞋 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI BASKET籃球鞋。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

蕭敬騰, 倪妮, GUCCI, BASKET籃球鞋, 籃球鞋

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