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戴完口罩一定要清潔！6大療癒潔膚單品　讓洗臉也變得好舒壓

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記者李薇／綜合報導

每天外出工作或是買飯出門，臉部肌膚戴著口罩，雖然可以擋住疫情爆發，帶後續的清潔也相當重要，建議每天都要把臉清潔乾淨，才能徹底防堵病毒來襲，《ET FASHION》也整理5款使用起來非常療癒天然的洗臉單品，包準把臉洗乾淨，同時又可以治癒心靈。

1.克蘭詩 阿爾卑斯純淨潔顏乳－舒緩

▲克蘭詩,ALBION,Melvita,肌膚之鑰,保養,清潔,。（圖／品牌提供）

以來自阿爾卑斯山的「純淨溫和配方」柔嫩肌膚，加上有機肥皂草創造天然微泡，溫和洗淨不刺激：添加有機洋甘菊安撫肌膚，加上乳木果油予以潤澤，配合花朵香氛創造舒緩放鬆的療癒氛圍。

2.ALBION 果然淨白卸妝精露

▲克蘭詩,ALBION,Melvita,肌膚之鑰,保養,清潔,。（圖／品牌提供）

質地輕盈水潤，但卻能徹底清除彩妝、污垢與老廢角質。蘊含抗氧化效果的植物、蔬果萃取，能促進肌膚的自我淨化、清除老廢物質的功能，讓肌膚不只潔淨，並且更為健康。

3.克蘭詩 阿爾卑斯純淨潔顏乳－淨化

▲克蘭詩,ALBION,Melvita,肌膚之鑰,保養,清潔,。（圖／品牌提供）

以來自阿爾卑斯山的「純淨溫和配方」柔嫩肌膚，加上有機肥皂草創造天然微泡，溫和洗淨不刺激；添加有機繡線菊有助於淨化肌膚和緊緻毛孔，配合清新香氛帶來提振精神的宜人感受。

4.Melvita 百合花姸亮白潔顏油

▲克蘭詩,ALBION,Melvita,肌膚之鑰,保養,清潔,。（圖／品牌提供）

嚴選了三大珍貴護膚等級的植物油，百合花油、荷荷芭油、蓖麻油等植物油，卻有著超乎想像的剔透輕感，睫毛防水性彩妝也能輕鬆卸除，夏天悶熱潮濕加上口罩悶汗悶痘，不僅能一舉清光老廢角質，卸完臉上還多出一道淨透光圈！

5.肌膚之鑰 精萃光采潔膚水 200 ml  NT$2,000

▲克蘭詩,ALBION,Melvita,肌膚之鑰,保養,清潔,。（圖／品牌提供）

全新推出第1款免沖洗的潔膚水，全面科技革新，輕鬆卸除外在髒污及妝容，回歸肌膚極致純淨，使肌膚潔淨水潤，煥發自然光采。

6.自然美 超效保濕水光潔顏乳

▲自然美。（圖／品牌提供）

富含天然植物萃取精華，可以徹底清除角質層中殘留的污垢，深層清潔卻一點都不會覺得肌膚乾燥，非常好洗，療癒的天然植萃精華成分，讓人覺得洗臉都是舒服的享受。

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關鍵字：

克蘭詩, ALBION, Melvita, 肌膚之鑰, 保養, 清潔, 自然美

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