宅家仙女肌／「國民女神」賈永婕神凍齡！不輸女兒的發光美肌靠一招

▲國民女神賈永婕細緻透亮好肌膚讓人羨慕。

記者張毓容／台北報導

羨慕女星們都擁有細緻透亮、彈潤凍齡的好肌膚？綜觀女星們的保養之道，除了平時很重視清潔、保養和防曬外，若有重要場合、活動或需要拍攝時，為了確保肌膚360度無死角，她們還有一個上鏡前必備的「秘密武器」—水光護理課程，不僅肌膚更緊緻，還亮到發光！連「國民女神」賈永婕也是一試就愛上，輕鬆維持與女兒幾乎無差別的好肌膚。

▲賈永婕也靠護膚療程幫肌膚維持好狀態。

現代人生活忙碌壓力大，加上空氣污染、氣候轉變、飲食作息不正常等影響下，使得肌膚自身修護力下降，老化的速度也在加速中。你可能會發現，明明沒有忽略保養，但有時就是會顯出疲憊老態感，或感覺肌膚突然變得好乾、暗沈無光，想要讓肌膚快速恢復細緻透亮好狀態，光靠保養品很難達到，尤其女星、名人有時因上鏡需求，需要快速提升肌膚狀態，這時就需要能密集且深層給予肌膚營養的肌膚護理療程來幫忙。

▲賈永婕超凍齡，與女兒在一起就像是三姊妹。



像是近來因募捐防疫物資而獲封「國民女神」的賈永婕，不說都讓人看不出她今年46歲了，肌膚細緻透亮加上身材纖細緊實，狀態好到站在兩個女兒旁邊就像是三姊妹。

被問到凍齡秘訣，她說自己平時保養不偷懶，而且因「還是喜歡用自然的保養方式維持自己的狀態，平常喜歡做一些戶外運動曬曬太陽，所以一直在找一些快速又安全的做法。」而從還沒生女兒前就在東森自然美保養的她，自從與女兒一起體驗「胜肽水光護理課程」後，就成為水光護理課程的忠實粉絲，她大讚「讓我覺得最方便的是，整個過程只需短短一個半小時，也完全不用擔心會傷肌膚！」不僅輪廓線拉提了，肌膚光澤也變得明顯，讓她笑稱「做完根本跟女兒是無差別美肌。」

▲胜肽水光護理課程受到許多女星、名媛喜愛。



讓國民女神第一次做就愛上的的東森自然美「胜肽水光護理課程」，透過以色列航太的高科技專利「水光機」，以每秒220m的高速，快速深入毛孔清潔，並以獨家研發的多年藥理研究結合多種胜肽與維生素，分別設計出抗老、嫩白、抗痘、舒敏等多種客製化肌膚課程，可快速且密集地為肌膚注入所需養分，讓細緻淨亮效果更加乘，再搭配充分潤澤呵護，讓肌膚重現透亮光采。

而「胜肽水光護理課程」最受到歡迎的一點則是，整套護理課程中無痛感、無傷口，更無恢復期等風險，又能快速為肌膚做到修護補水、緊緻和提亮膚色，也因此從推出以來就深受許多女星、貴婦名人的喜愛。