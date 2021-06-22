fb ig video ETtoday search mobile

Zenith半世紀經典重生　開透明底蓋秀傳奇機芯

>

▲▼ Zenith,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲Zenith CHRONOMASTER Revival A3817復刻版腕錶，配備「ladder 梯形」錶鍊款約255,000元。（圖／Zenith提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶Zenith引以為傲的El Primero 機芯於1969年誕生，最初運用在運動風的酒桶型A384腕錶與古典圓形A386腕錶，直至1971年推出酒桶型A3817腕錶，結合A386醒目的三色計時盤，成為早期El Primero腕錶中最受錶迷追捧的經典之作，但至今只生產了1000只，品牌為讓錶迷圓夢，重新復刻推出Chronomaster Revival A3817腕錶。

▲▼ Zenith,TAG Heuer 。（圖／公關照）▲▼ Zenith,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲Zenith CHRONOMASTER Revival A3817復刻版腕錶，淺棕色小牛皮錶帶款約240,000元。

Zenith為Chronomaster Revival A3817腕錶保留與原創款相同的倒角酒桶型錶殼，搭配幫浦式按把，連白色面盤配上灰色和藍色計時盤的設計也如出一轍，最大差異是復刻版改採透明底蓋，讓佩戴者能欣賞超過半世紀的El Primero高振頻自動上鍊計時機芯，備有搭配「ladder 梯形」錶鍊款，以及配上淺棕色小牛皮錶帶款式。

▲▼ Zenith,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Monaco Titan鈦金屬限量特別版計時腕錶，259,100元。

TAG Heuer（泰格豪雅）於1969年推出Monaco賽車錶則不斷推陳出新，首度採用鈦金屬材質打造輕盈版的Monaco Titan鈦金屬限量特別版計時腕錶，擁有銀色面盤與對比色的黑色小錶盤，是此系列少見的淺色款式；機芯沿用1969 年與原版腕錶同步亮相的自動計時機芯先驅 Calibre 11，並加以精進，致敬原創設計之意不言可喻，全球限量500只。

►Zenith黑黃開芯錶好亮眼　原來是雪茄牌配色

►女性也能戴賽車錶耍帥！　TAG Heuer綠面限量款尺寸剛剛好

關鍵字：

Zenith, TAG Heuer

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸躺沙發扭出性感S曲線　小S開嗆「最好在家會穿這樣」!

孫芸芸躺沙發扭出性感S曲線　小S開嗆「最好在家會穿這樣」!

夏綠蒂公主難得穿短褲露抽高長腿　2,100元打折衣被秒殺

夏綠蒂公主難得穿短褲露抽高長腿　2,100元打折衣被秒殺

魔幻龍飛到錶上　精雕龍尾變自動盤

魔幻龍飛到錶上　精雕龍尾變自動盤

伯爵滿鑽手鐲錶近逼千萬　旋轉錶圈轉出樂趣 「甄嬛妹」嬰兒肥消失　靠少量多餐養出螞蟻腰 C羅移開可樂只喝水！　一天吃6餐、至少睡7.5小時養出8塊腹肌 C羅移開可樂只喝水！　一天吃6餐、至少睡7.5小時養出8塊腹肌 風・Luxury／Seiko潛水錶秀傳統工藝　和服繫腰繩編織法製錶帶 G-SHOCK透明錶殼配藍圈變身蔚藍海　鯨魚指針呼籲保育 卡地亞香水清新調調取悅自己　粉彩瓶身當裝飾品也美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面