Zenith半世紀經典重生　開透明底蓋秀傳奇機芯

▲Zenith CHRONOMASTER Revival A3817復刻版腕錶，配備「ladder 梯形」錶鍊款約255,000元。（圖／Zenith提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶Zenith引以為傲的El Primero 機芯於1969年誕生，最初運用在運動風的酒桶型A384腕錶與古典圓形A386腕錶，直至1971年推出酒桶型A3817腕錶，結合A386醒目的三色計時盤，成為早期El Primero腕錶中最受錶迷追捧的經典之作，但至今只生產了1000只，品牌為讓錶迷圓夢，重新復刻推出Chronomaster Revival A3817腕錶。

▲Zenith CHRONOMASTER Revival A3817復刻版腕錶，淺棕色小牛皮錶帶款約240,000元。

Zenith為Chronomaster Revival A3817腕錶保留與原創款相同的倒角酒桶型錶殼，搭配幫浦式按把，連白色面盤配上灰色和藍色計時盤的設計也如出一轍，最大差異是復刻版改採透明底蓋，讓佩戴者能欣賞超過半世紀的El Primero高振頻自動上鍊計時機芯，備有搭配「ladder 梯形」錶鍊款，以及配上淺棕色小牛皮錶帶款式。

▲TAG Heuer Monaco Titan鈦金屬限量特別版計時腕錶，259,100元。

TAG Heuer（泰格豪雅）於1969年推出Monaco賽車錶則不斷推陳出新，首度採用鈦金屬材質打造輕盈版的Monaco Titan鈦金屬限量特別版計時腕錶，擁有銀色面盤與對比色的黑色小錶盤，是此系列少見的淺色款式；機芯沿用1969 年與原版腕錶同步亮相的自動計時機芯先驅 Calibre 11，並加以精進，致敬原創設計之意不言可喻，全球限量500只。

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