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拒當「假面騎士」！只有女生能看穿的五種心機女　男生眼中都是可愛

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編輯／ChiNg

相信女生們肯定超有感，每次看到有些女生明明行為超假，做作到讓人拳頭都硬了男生們竟然完全看不出來，甚至還認為很可愛！的確男女在許多事情上常常有著不同的看法與思考模式，下面五件「只有女生能看穿的五種噁心行為」大家千萬小心不要成為別人眼中的「假面騎士」。

＃愛搞小團體

小學大家絕對都經歷過「友誼選邊站」的各種事件，你明明就不是吵架當事人但有些女生就是很喜歡施加壓力的說「你理她，我們就不是朋友了」之類的話非要全班分為兩派、互相結仇結怨，這種愛搞小團體的行為實在很幼稚。

▲▼女生的五種噁心行為。（圖／翻攝自unsplash.co）

＃表面上大家都是朋友

就是存在著一群叫做「心機女」的生物才會讓許多友誼這麼脆弱不堪，在團體中看見一群又一群感情甚好的女生絕對不罕見，但交情之深是否真的如所見就各憑良心了，有些女生就是喜歡表面上跟大家都好，鞏固自己貌似超厲害的社交地位但私下卻不斷說對方壞話，這種行為真的讓人看了心裡超火。

▲▼女生的五種噁心行為。（圖／翻攝自unsplash.co）

＃故意靠近你的伴侶

不管是你的曖昧對象還是男朋友，有些女生就是對別人的伴侶特別有興趣，明明自己不喜歡卻又要頻頻靠近人家，例如總是用無辜眼神求助，或是明明你們兩個走在一起她卻只跟你的伴侶打招呼完全無視你的存在，讓她自己在男生眼中看起來不僅很可愛還親和力很高。

▲▼女生的五種噁心行為。（圖／翻攝自unsplash.co）

＃選擇性公主病

光是公主病就已經夠惹人厭了，有些女生甚至更近一步晉升為「選擇性的公主病」在男生面前都配合度很高好像自己很好相處一樣，但在只有女生的團體裡就是要所有人都配合自己，任意更改行程、耍大小姐脾氣、要別人順從自己等讓人秒怒的各種行為。

▲▼女生的五種噁心行為。（圖／翻攝自unsplash.co）

＃裝弱

這點簡直可以名列前矛，不得不說很常能看到有些女生平常明明好好的、可以自己打理生活，但在男生出現之後突然就什麼都不會了，任何東西對她來說都很重提不動、東西壞了不送修硬要向男生求救等，裝弱的行為也是網友們公認最讓人不爽的前幾名。

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關鍵字：

心機女, 兩性, 綠茶女

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