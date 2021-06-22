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2萬起跳的愛馬仕涼鞋太好穿！　億元身家美女網紅包色了

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▲▼Chiara Ferragni 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Chiara Ferragni示範夏日穿搭，白色洋裝搭配愛馬仕白色Oran涼鞋很優雅。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

記者陳雅韻／台北報導

夏天是腳丫子大解放的好時節，各大精品品牌都有拖鞋款的設計，讓時尚迷穿得輕鬆自在，剛慶祝擁有自創品牌百分之百股權的義大利美女網紅Chiara Ferragni，最愛穿愛馬仕（Hermes）H型鞋面的Oran涼鞋與Oasis低跟涼鞋，乾脆直接包色，一次曬出9雙鞋。

▲▼Chiara Ferragni 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Chiara Ferragni收藏愛馬仕不同材質與顏色的Oran涼鞋與低跟Oasis涼鞋，小牛皮款約21,600元起，剪羊毛款約26,300元。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

身價數億元的Chiara Ferragni，精品收藏驚人，曾曬出衣櫃整面牆全是愛馬仕柏金包與凱莉包，且她偏好繽紛穿搭，收藏的愛馬仕包以少見的亮色為主，日前到義大利南部度假，即出動綠色與橘色鱷魚皮的柏金包，相當貴氣。

▲▼Chiara Ferragni 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Chiara Ferragni喜歡亮色系的愛馬仕柏金包，拎罕見的綠色款。

Chiara Ferragni對好穿又好看的鞋款更有包色習慣，香奈兒（CHANEL）、Dior同款涼鞋都有不同顏色輪流穿，這回更直接曬出一雙21,600元起的愛馬仕招牌H型鞋面的Oran涼鞋，包括牛皮、鱷魚皮、可愛的剪羊毛款式，另有相同造型的橘色與黑色低跟Oasis涼鞋，隨手一曬總值逾20萬元。

▲▼Chiara Ferragni 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Chiara Ferragni到義大利南部度假，拎愛馬仕鱷魚皮柏金包。

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關鍵字：

愛馬仕, Hermes, Chiara Ferragni

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