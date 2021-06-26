BALENCIAGA腋下鉚釘包來了！「機車包變奏」藏心型掛鏡巨可愛





▲BALENCIAGA（巴黎世家）最新上市Le Cagole包款 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

BALENCIAGA（巴黎世家）一紅就是20年的Classic機車包，想必是眾多時尚迷的不敗單品，如今品牌迎來了全新Le Cagole包款，以獨特的外型搭配扁平鉚釘與打結皮革拉鍊等標誌性元素，更有信義之夜限定的「水鑽鉚釘」特殊款，簡直成為必收單品！

BALENCIAGA今年（2021年）4月公開的冬季系列中，就藏著 Le Cagole包款的身影，以重塑經典新貌的方式登場，將Classic機車包款的標誌細節再演繹。Le Cagole的名字源自法國俚語「cagole」，意為「太過於」裝扮自己的時尚達人，成為本次設計靈感。





▲Le Cagole以大容量形式擄獲時尚迷，並延用經典的扁平鉚釘，遍佈皮革包身之上 。（圖／品牌提供）

Le Cagole以大容量形式擄獲時尚迷，並延用經典的扁平鉚釘，遍佈皮革包身之上，吸睛卻不過分搶戲；再加以搭扣以及打結皮革拉鍊等標誌性元素，搭配金屬鉚釘和孔眼，彰顯率性氣息。而更可愛的細節就屬收納包形的外掛皮革吊飾以及心型掛鏡，上肩時輕鬆秀出愛心鏡子，可愛到破表。

▲Le Cagole Small Shoulder Bag 黑色小羊皮肩下包；銀色鱷魚壓紋肩下包 。（圖／品牌提供）

Le Cagole包款提供四個尺寸選擇，從單肩包到大容量腋下包，皆可豐富日常，並以不同顏色與材質搭配，像是簡潔的黑色小羊皮肩下包、個性的白色鱷魚壓紋款式，更有鮮明黃色與土耳其藍。另也有信義之夜限定款式銀色鱷魚壓紋肩下包，為水鑽鉚釘特殊款，勢必為品牌下一顆爆款單品。

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Chloé 糖果包

▲前任設計總監Natacha Ramsay-Levi打造 。（圖／品牌提供）



Chloé前任設計總監Natacha Ramsay-Levi去年（2020年）年底離職，在她手中誕生的 BonBon Bag更有傳承價值，於去年9月的春夏大秀正式亮相，外型如同糖果般誘人而得名「糖果包」。最鮮明的特色就是圓弧輪廓，仿佛長版枕頭包，十分便於攜帶，金屬配件與有如流蘇的皮革側飾很難忽視，再加上可調式短肩帶設計可以作為腋下包與手提包使用，多變性質深受時尚迷喜愛。

MSGM 夏日橘陽托特包

來自MSGM 2021夏季女裝系列，鮮明的OMBRELLONI （雨傘）印花創作靈感來自義大利攝影師Luigi Ghirri在1972年的作品，創意總監Massimo Giorgetti透過大膽的線條呈現沙灘上的遮陽傘意象，高彩度的設計也帶來清爽消暑的視覺。而台灣則提供夏日橘陽配色，同時隱藏版的「夏日橘陽托特包」以大容量吸睛，延續艷陽氛圍的印花，加上橘、白色貫穿其中，價格相較於一線精品親民許多，萬元有找即可入手，是夏季必備包款之一

▲台灣則提供夏日橘陽配色，夏日橘陽托特包NT$6,800 。



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