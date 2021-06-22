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BTS「防彈紫」暴風來襲！小CK夢幻紫色手袋盤點　同場加映超美涼鞋

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記者王則絲／台北報導

近期麥當勞推出與韓國男團BTS防彈少年團的聯名企劃，不只在其他國家引發搶買盛況，台灣民眾也超有創意，把吃完的套餐包裝改造成各種幽默造型在網上販售，成為好幾天的熱門話題。而麥當勞聯名包裝使用的正是BTS的代表色紫色，讓紫色成為近期最夯的顏色，運用在手袋、鞋款上更是讓少女們心動，以下就來看看CHARLES & KEITH有哪些絕美紫色單品，一起跟上這波「防彈紫」旋風。

▲BTS紫色包款、涼鞋 。（圖／品牌提供、官網）

▲CHARLES & KEITH 寬皮帶造型手提包NT＄2590。（圖／品牌提供）

柔美的薰衣草紫色、丁香紫色，其實不比黑、白、灰、大地色系難駕馭，反之淡淡的紫色更能帶出女性的氣質與溫柔，輕鬆為穿搭增加可看亮點。像小CK就有推出多款嫩紫色調的手袋，包括正式、休閒皆宜的手提包，以及最適合夏季的果凍感包款，添加粗鍊帶為今年的流行設計，多了點俏皮氛圍。

▲BTS紫色包款、涼鞋 。（圖／品牌提供、官網）

▲CHARLES & KEITH 果凍拼接手提包NT＄2490。（圖／品牌提供）

腋下包更不用說，絕對是每個女孩必收藏的單品，如果你還沒有一顆腋下包的話，也可以直接挑戰紫色的款式，小CK半圓形腋下包設計感十足，背起來彰顯品味；另外，若擔心自己駕馭不來，就可從更小型的配件下手，像是寬帶扭結造型的手腕包，雖然僅能「裝可愛」，但拎在手上就是時髦。

▲BTS紫色包款、涼鞋 。（圖／品牌提供、官網）

▲CHARLES & KEITH 幾何翻蓋半圓包NT＄1990。（圖／品牌提供）

▲BTS紫色包款、涼鞋 。（圖／品牌提供、官網）

▲CHARLES & KEITH 簡約手腕包NT＄1590。（圖／品牌提供）

▲BTS紫色包款、涼鞋 。（圖／品牌提供、官網）

▲CHARLES & KEITH 鱷魚紋三角跟涼鞋NT＄1690。（圖／品牌提供）

【同場加映】

許多女孩也喜歡紫色系的鞋款，尤其是夏天，淡淡粉紫色調的涼鞋，最能襯托出清涼、甜美的感受，鞋履品牌D+AF的眾多人氣涼鞋，就有推出薰衣草紫色款式，選擇非常多元；Grace Gift也能找到許多粉紫色單品，包括低跟的涼拖鞋、細帶涼鞋，穿起來很有韓系歐膩風情，且價格同樣都很平實。

▲BTS紫色包款、涼鞋 。（圖／品牌提供、官網）

▲D+AF交叉細帶套指低跟涼鞋 特價NT＄880。（圖／翻攝自官網）

▲BTS紫色包款、涼鞋 。（圖／品牌提供、官網）

▲D+AF交叉細帶超軟Q底涼鞋 特價NT＄880。（圖／翻攝自官網）

▲BTS紫色包款、涼鞋 。（圖／品牌提供、官網）

▲Grace Gift 素面一字中跟涼拖鞋NT＄880、一字繫踝中跟涼鞋NT＄880。（圖／翻攝自官網）

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關鍵字：

CHARLES & KEITH, 小CK, 防彈紫, BTS紫, D+AF, Grace Gift

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