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喝水也要有儀式感！米奇冰塊丟進杯裡超可愛　海獺吸管吸得到珍珠

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編輯／ChiNg

WFH（Work From Home）及遠距上課使得很多人一直待在電腦前，手邊的事一忙起來就很容易忘記喝水，長時間吹冷氣、使用3C都會使得我們的身體以及雙眼乾澀，當你感到口乾舌燥時就是身體的水量嚴重不足了，下面三款單品幫大家製造喝水的儀式感，保證讓你再也不會忘記補充水分。

＃萊恩大頭水杯

來自韓國的KAKAO FRIENDS深受大小朋友喜愛，各種萊恩造型的小家電、日用品可以說是韓妞們必備，而這次則是與甜甜圈品牌Mister Donut合作推出萊恩造型的大頭水杯，直接把整隻萊恩搬到水杯上，全系列共有三款造型，每一款都可愛到不行。

黑黑的粗眉毛加上小巧五官就是這隻橘色小熊萌Q迷人之處，此系列聯名的三款萊恩手裡都拿著各種不同口味的甜甜圈，讓人看了一秒被融化，此外這三隻萊恩的表情也不盡相同，有淡定基本款、臉紅害羞還有最吸睛的愛心眼睛，有了這樣的水杯保證讓你愛上喝水；此次聯名由泰國Mister Donut推出，喜歡的人趕快手刀找尋代購吧。

▲▼萊恩X泰國Mister Donut。（圖／翻攝自IG@misterdonut_thailand）

▲萊恩大頭水杯。（圖／翻攝自IG@kakaofriends_thailand）

＃米奇米妮循環冰塊

夏天就是要來一杯冰水讓身體沁涼一下，而近日在網上引起熱議的這款米奇米妮循環冰塊絕對能征服大家的少女心，由品牌MINISO推出的高顏值單品一上架馬上造成轟動，全系列共有12款不同造型無論是米奇手套還是米妮蝴蝶結等，經典元素通通被做成了五顏六色繽紛的冰塊。

最厲害的是這個超美冰塊還可以重複使用！只要在使用之前先做清洗並將它放入冷凍約4小時左右就可以拿出來使用，不管你要喝水還是喝飲料通通一秒變成小姊姊的仙女飲品，在家喝水也可以很有儀式感。

▲▼米奇造型冰塊。（圖／翻攝自小紅書＠我是仙女娜娜）

▲▼米奇造型冰塊。（圖／翻攝自小紅書＠我是仙女娜娜）

▲米奇米妮循環冰塊（圖／翻攝自小紅書＠我是仙女娜娜）

＃小動物環保吸管

有了環保水杯之後當然少不了環保吸管，由日本玻璃製品專賣品牌GOODGLAS所推出的這款動物造型環保粗吸管可愛指數爆表，並非僅僅把圖樣印上而是直接把整隻小動物還原到吸管上！不管是企鵝、北極熊還是海獺造型都非常Q萌，每一顆珍珠他們都替你把關安全才能送到你嘴巴。

▲▼小動物造型吸管。（圖／翻攝自r-kj.com）

▲小動物環保吸管（圖／翻攝自r-kj.com，下同）

這系列環保吸管簡直太療癒，環保愛地球同時也讓大家愛上喝水，有這麼可愛的吸管誰還會抗拒喝水呢？且GOODGLAS為了避免大家不小心打破吸管因此貼心的設計了量身定做的矽膠保護套，讓你可以安心攜帶出門不怕碰撞。

▲▼小動物造型吸管。（圖／翻攝自r-kj.com）

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關鍵字：

喝水, 米奇, 吸管, 冰塊

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