蕭邦賽車錶紳士風格吸睛　呼應「世上最美麗車賽」

▲蕭邦Mille Miglia 2021車賽限量版腕錶流露復古風格。（圖／蕭邦提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

被譽為「世上最美麗車賽」的Mille Miglia古董車千里賽甫落幕，長期支持此項賽事的蕭邦（Chopard）推出限量1000只的精鋼款與250只的雙色款Mille Miglia 2021車賽限量版計時碼錶，窄版的黑陶瓷測速錶圈靈感源自古董車的刻度盤與儀表板，搭配源自賽車手套小牛皮錶帶，散發復古氣息。

▲Mille Miglia賽車被譽為「世上最美麗車賽」。



兩款蕭邦Mille Miglia 2021車賽限量版計時碼錶，均裝配經瑞士官方天文台認證（COSC）的機芯，最大特色是比起一般賽車錶，增添了優雅的紳士風格，錶底蓋鐫刻賽車旗圖案、1000 Miglia千里賽箭頭標誌和「Brescia > Roma > Brescia」文字，點出競賽的路線，也彰顯品牌與此項賽事的緊密關係。

▲蕭邦限量1000只的Mille Miglia 2021車賽限量版腕錶（左）269,000元，雙色款限量250只388,000元。

TAG Heuer（泰格豪雅）則是兩年一度摩納哥古董車大獎賽的大會贊助商和官方指定時計，也為本屆比賽推出限量500只的Monaco綠錶面自動腕錶，面盤中央的淺綠漸變到邊緣的深綠，靈感源自摩納哥古董車大獎位於海港旁減速彎道前的一段著名賽道，裝載Calibre Heuer 02自製自動上鍊機芯，擺陀和導柱輪上的鐫刻亦為綠色。

▲TAG Heuer為摩納哥古董車大獎賽推出TAG Heuer MONACO 綠錶面自動腕錶，218,700元。（圖／TAG Heuer提供）

►心形珠寶帶正能量 蕭邦滑動鑽石更Q

►Zenith半世紀經典重生 開透明底蓋秀傳奇機芯



