歐陽娜娜生日帶貨大陸服飾糗了　「差11歲」撞衫景甜精緻度有差

記者鮑璿安／台北報導

台灣女星歐陽娜娜在對岸演藝事業亮眼，剛度過21歲生日的她，不忘與粉絲分享美照，歐陽娜娜身穿一件大陸品牌PEACEBIRD（太平鳥）黑色洋裝，以代言人之姿敬業帶貨，不過卻被粉絲發現，女星景甜也在雜誌拍攝中穿著同款，兩人相差11歲撞衫引起熱議。

▲歐陽娜娜身兼大陸服飾PEACEBIRD（太平鳥）代言人，21歲生日也不忘敬業帶貨 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

歐陽娜娜備受時尚品牌青睞，她身兼大陸服飾PEACEBIRD（太平鳥）代言人，連生日也不忘為品牌帶貨。歐陽娜娜PO出一系列美照，綁起青澀雙馬尾辮，一身黑色迷你連身裙小秀少女氣息，並以蓬鬆剪裁與抓皺細節遍佈胸前，彰顯衣著層次感，歐陽娜娜直接露出一雙白皙長腿，最後腳踩Roger Vivier方扣平底鞋收尾，將學院風發揮得很徹底。

其實歐陽娜娜所穿著的連身裙是PEACEBIRD與上海設計師品牌SHUSHU/TONG的聯名款式，還未開賣前她就搶先上身，可見代言人的影響力。不過隨後卻被發現撞衫了一線女星景甜，景甜在大陸同樣擁有高知名度，在微博擁有超過2千萬粉絲，而她6月的雜誌拍攝中，就穿著同款連身裙出鏡，以一頭長髮與精緻五官擺拍，並且纖細長腿不輸人，表現力十足。

兩人相差11歲撞衫，更是引起大批網友討論，不少人直言「景甜完全看不出已經32歲了」、「景甜穿著很精緻」、「歐陽娜娜穿起來有點廉價」，但也有粉絲力挺歐陽娜娜表示，「娜娜少女力十足」。