fb ig video ETtoday search mobile

歐陽娜娜生日帶貨大陸服飾糗了　「差11歲」撞衫景甜精緻度有差

>

記者鮑璿安／台北報導

台灣女星歐陽娜娜在對岸演藝事業亮眼，剛度過21歲生日的她，不忘與粉絲分享美照，歐陽娜娜身穿一件大陸品牌PEACEBIRD（太平鳥）黑色洋裝，以代言人之姿敬業帶貨，不過卻被粉絲發現，女星景甜也在雜誌拍攝中穿著同款，兩人相差11歲撞衫引起熱議。

▲歐陽娜娜、景甜 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲歐陽娜娜、景甜 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲歐陽娜娜身兼大陸服飾PEACEBIRD（太平鳥）代言人，21歲生日也不忘敬業帶貨 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

歐陽娜娜備受時尚品牌青睞，她身兼大陸服飾PEACEBIRD（太平鳥）代言人，連生日也不忘為品牌帶貨。歐陽娜娜PO出一系列美照，綁起青澀雙馬尾辮，一身黑色迷你連身裙小秀少女氣息，並以蓬鬆剪裁與抓皺細節遍佈胸前，彰顯衣著層次感，歐陽娜娜直接露出一雙白皙長腿，最後腳踩Roger Vivier方扣平底鞋收尾，將學院風發揮得很徹底。

其實歐陽娜娜所穿著的連身裙是PEACEBIRD與上海設計師品牌SHUSHU/TONG的聯名款式，還未開賣前她就搶先上身，可見代言人的影響力。不過隨後卻被發現撞衫了一線女星景甜，景甜在大陸同樣擁有高知名度，在微博擁有超過2千萬粉絲，而她6月的雜誌拍攝中，就穿著同款連身裙出鏡，以一頭長髮與精緻五官擺拍，並且纖細長腿不輸人，表現力十足。

兩人相差11歲撞衫，更是引起大批網友討論，不少人直言「景甜完全看不出已經32歲了」、「景甜穿著很精緻」、「歐陽娜娜穿起來有點廉價」，但也有粉絲力挺歐陽娜娜表示，「娜娜少女力十足」。

關鍵字：

歐陽娜娜, 景甜, PEACEBIRD, 太平鳥

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

保羅沃克女兒現身《玩命9》首映！　「側腰中空裝」大秀名模身材

保羅沃克女兒現身《玩命9》首映！　「側腰中空裝」大秀名模身材

Tiffany穿超難駕馭的「綁帶高跟鞋」撞小6歲Jennie沒輸　網：我穿變粽子

Tiffany穿超難駕馭的「綁帶高跟鞋」撞小6歲Jennie沒輸　網：我穿變粽子

髮型師親授在家剪髮「三不原則」：別低頭、不用一般剪刀、別打層次

髮型師親授在家剪髮「三不原則」：別低頭、不用一般剪刀、別打層次

張柏芝撞衫汪小菲舊愛「星女郎」　41歲曬少女曲線網看傻 「喜歡的人」早就命中註定？從「生日」神準分析你會愛上的類型 9款「夏日廚具」讓你輕鬆DIY！待在家就能享用冰滴咖啡、泡泡啤酒 《滅亡》徐仁國眼神電翻粉絲！李鐘碩回歸短髮、宋江秀長腿隔空拼帥 3種「只能交往不能嫁」的男人　跟他們結婚不如保持單身 包．開箱／孫芸芸大愛Chloé「焦糖親親包」　唇形本尊美翻、流浪包更燒 跟著《某一天滅亡》朴寶英學上班穿搭　身高158也能穿出168

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面