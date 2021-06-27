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最值得整組收藏的3款扭蛋！量體重的動物們好有戲、跟著維尼去排隊

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編輯／ChiNg

扭蛋風潮盛行，日本身為扭蛋的生產大國，看準此商機不斷推出新款扭蛋，玩具控只要一入此坑就會停不下來，以下整理3款近期推出的扭蛋值得整組收藏，其中「摩艾拉筋公仔」更是一推出就造成熱烈討論。

疫情期間相信大家的活動量都大幅降低，每天的例行公事就是進食、滑手機再躺回去睡，不僅你害怕體重響警報動物們同樣也很擔心身材走樣！由日本玩具品牌熊貓之穴與品牌TANITA攜手推出的「站上體重機的動物們扭蛋」就像我們的生活寫照，動作與表情都生動的還原了你我量體重時的殘酷現場。

▲▼動物量體重扭蛋。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

▲站上體重機的動物們扭蛋。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp，下同）

▲動物量體重扭蛋。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）▲動物量體重扭蛋。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

▲動物量體重扭蛋。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）▲動物量體重扭蛋。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

▲動物量體重扭蛋。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）▲動物量體重扭蛋。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

此系列推出了六款不同造型的扭蛋，有北極熊、河馬、熊貓、狐狸、狗狗與企鵝，每一款做工都非常細緻逼真，傻愣愣的呆站著，驚恐的表情看著體重計上的數字到底有多驚人，此款扭蛋將動物們的秘密大公開絲毫沒留任何隱私給他們，但偶包褪去之後還是非常可愛。

擁有大票粉絲的摩艾一直都是很謎樣的存在，突然做出什麼新奇古怪的事情好像都不至於太意外，這次扭蛋品牌QUALIA真的是把他玩瘋了，推出「摩艾暖身拉筋公仔」系列神還原摩艾的各種暖身動作讓人看了忍不住捧腹大笑。

▲▼做體操的摩艾。 （圖／翻攝自qualia-45.jp）

▲摩艾暖身拉筋公仔。（圖／翻攝自qualia-45.jp，下同）

此系列公仔共有五款，仔細一看跟大家上體育課時的各種暖身操動作十分相似，不管是坐姿體前彎還是劈腿向前延伸通通難不倒他，一派輕鬆的神情就可以知道摩艾一定是運動好手，此系列公仔實在是逗趣，絕對要整組收藏。

若喜歡可愛扭蛋的肯定也不能錯過這款，由萬代旗下的扭蛋品牌GASHAPON所推出的「小熊維尼排隊去扭蛋」一上架馬上讓維尼粉們的轟動紛紛驚呼「也太可愛！」此系列的設計相當精緻，小熊維尼、小豬、跳跳虎以及羅賓、屹耳等朋友們全員到齊，且都很有秩序的伸手向前看齊，讓人秒聯想到國小放學排路隊準備回家的場景。

▲▼小熊維尼排隊扭蛋。（圖／翻攝自gashapon.jp）

▲小熊維尼排隊去扭蛋（圖／翻攝自gashapon.jp，下同）

而其中最可愛的絕對是手中拿著紅色氣球的小熊維尼，彷彿他就是所有人的老大要帶著大家一起去旅行，且此系列的扭蛋即便是細節也不馬虎，所有角色的頭都可以向左右邊轉，大家可以自己在家上演「向右看齊」、「立正」等童年回憶，實在是非常令人懷念。

▲▼小熊維尼排隊扭蛋。（圖／翻攝自gashapon.jp）

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關鍵字：

扭蛋, 轉蛋, 公仔, 摩艾

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