最容易「單身一輩子」星座Top 3 ！　浪子射手超恐婚、冠軍不意外

▲「最有可能單身一輩子」的星座Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）



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單身一久就習慣了，看著周圍朋友都紛紛脫單，甚至步入人生下一階段，卻不知道自己的緣分何時到來，其實從星座角度來分析，有些人不是沒人追，也不是沒有心儀對象，而是對結婚超抗拒，以下就公開「最有可能單身一輩子」的星座Top 3 ！

Top 3 射手座

射手座是出了名的「浪子心態」，結婚本來就不在他們的人生規劃之內，通常聽到射手朋友結婚的消息，除了閃婚基本上就是被逼婚，只有拖不下去了才會點頭步入人生下一階段，否則射手還會希望維持在單身狀態，不僅自由也不需要對誰負責，所以射手的單身真是無解。

Top 2 雙子座

雙子座可以很快進入一段戀情，也可以很快抽離，敢愛敢恨的感情態度，讓他們對婚姻也是如此，沒有太大的信任感，所以雙子才不會主動提出結婚的想法，而是習慣去觀察另一半，並且慢慢熟悉兩個人的生活方式，變成老夫老妻的狀態之後，才會考慮結婚，因為婚姻對雙子而言真的是一張紙。

Top 1 天秤座

天秤座成為冠軍一點都不意外，因為他們是單身就可以活得好好的人，除非有結婚後變得更好的情況，否則結婚根本毫無優點，而且天秤早就看破了婚後的種種約束，包括家庭間的摩擦、婆媳與生子問題，都讓他們非常煩躁，還不如學習與自己相處，變成黃金單身族才是自己的目標。

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