穿上就有好身材！「塑崩褲」下殺2.5折　運動、秀美腿都滿分

文／C編

想要穿衣顯瘦，那絕對要挑對衣服的材質，「Her和她」推出「PP波瑟楓妮石墨烯懶人顯瘦提臀塑崩褲2件組（七分／九分）」，穿上不但可以塑造出線條，還幫助促進循環，原價19800元，特價4980元，CP值頗高。

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▲PP波瑟楓妮 石墨烯懶人顯瘦提臀塑崩褲2件組（七分／九分），原價19800元，特價4980元。點我購買。



這款塑崩褲採用石墨烯材質，是一種由碳原子組成的六角形呈蜂巢晶格的材料，會吸收並且釋放遠紅外線，特殊的織法可以加速循環，之所以取名為塑崩褲，因為能雕塑腿型、束起贅肉，找回青春緊緻的雙腿，不管是大尺寸的女孩還是小尺寸，都可以感受到緊緻拉提的效果，看起來顯瘦又小一號。

▲左邊為7分長度、右邊則是9分長度。



穿上很顯瘦之外，重點是超好搭，可以單穿T恤搭配，或是長版上衣、短洋裝，簡單又舒適，黑色彈力內搭要配西裝外套也是簡約好看，居家期間相當舒適，偶爾外出也方便，並有七分、九分兩種款式，能依照不同服裝搭配。

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購物網站「Her和她」推出「PP波瑟楓妮 石墨烯懶人顯瘦提臀塑崩褲2件組（七分／九分）」，原價19800元，特價4980元，一條只要2490元，實穿又百搭，買下去絕對划算。