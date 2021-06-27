厲害同事都懂的4條「職場教戰守則」　不聽就是狂踩雷、最後被淘汰

編輯／JJ 圖／翻攝自《HUSH》劇照

在職場裡處處都是競爭，不只要替公司和競爭對象比賽，同事之間也是競爭關係，誰做得更好主管都看在眼裡。如果你也總是在職場裡跌跌撞撞，雖然做得用力、認真，卻還是得不到好成績嗎？看看那些厲害的同事們，處理事情總表現得游刃有餘，成果也亮眼，那是因為他們都懂得以下這4條「職場教戰守則」，盡早學起來才能避免自己踩到職場地雷、免於被淘汰的窘境。

＃不要怕做不好，大膽接困難工作

說實話，誰不喜歡輕鬆的拆事，但如果只要一遇到看似吃力不討好的困難Case，就老是躲在最後面不吭聲，抱持著能逃就逃的心態，那麼你永遠不會被看見。

遇到困難的工作，不要害怕做不好會出糗，而錯過難得的機會，就算不小心犯錯了，你反而能從中學到更多，做得好的話，你就能發現自己已經比以前更厲害了，進而從每一次的困難中看見自己的成長。

＃不要害怕向上級提出需求

身為小員工，最常怨嘆的就是公司給的資源不足，讓工作變得不好完成，但是當有資源可申請時，往往就覺得自己只是個小職員，不敢去要求，不過聰明的同事就懂得提出需求，來增加自己的效能。

＃想辦法提高自己的「稀有性」

要讓公司看重自己的方法，就是讓自己變得「無法取代」，就像前面提到的，遇到困難的事情時不退縮，並成功完成，長期下來，那將變成別人不敢做，而專屬於你的機會，而且這時即使你做起一般人都會做的工作時，也能明顯高人一等，自然在職場上就有更多優勢。

＃保持「為自己工作」的心態

許多人會自嘲為「社畜」，那是現代上班族的一種集體共鳴，不過會這麼覺得就是因為大部分的人都覺得自己在為老闆工作，或是受到社會奴役，也許這就是現實面沒錯，但你可以學著轉念一下，保持「為自己工作」的心態，因為你在工作學到的經驗、能力、人脈，通通都會是一生受用的寶藏，這樣做起事來會更心甘情願，也更有動力做得好。