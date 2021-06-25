快囤貨！SK-II精華液3500元下殺1650元　一抹又嫩又澎潤

文／C編

SK-II的青春露幾乎是家喻戶曉的明星級保養品，但除了青春露，其實旗下的精華液「R.N.A.超肌能緊緻彈力精萃」也非常有名，很多人買了青春露之後都會再多加這一瓶，現在「Her和她」也上市這款精華，原價3500元、特價1650元，超狂低價一定要囤貨！

▼▼點圖搶特價▼▼

▲SK-II R.N.A.超肌能緊緻彈力精萃，30ml，原價3500元、特價1650元，點我購買。



R.N.A.超肌能緊緻彈力精萃是SK-II推出的精華液，內含R.N.A.彈力複方與PITERA，可以幫助調理肌膚，一抹就可以達到潤澤保濕的效果，讓乾燥消失，長時間使用有助淡化細紋，打造出煥發年輕活力的美肌。

▲想要淡化肌膚紋路一定要做好保養。（圖／pexels）



不只是潤澤效果滿點，輕盈質地塗抹起來相當水潤，即使是亞洲悶熱的天氣，也能夠輕鬆調理出緊緻具有彈力的肌膚狀態，雖說輕盈但卻不會讓人無感，仍有潤澤度，後續只要再搭配乳霜就可以輕鬆完成每日保養。

▲精華液質地很重要。（圖／pexels）



R.N.A.超肌能緊緻彈力精萃的好，只要網路上搜一下就知道，「這瓶精華液非常滋潤，乳狀質地可以完美滲入肌膚」、「吸收快速不黏膩、且提供恰如其分的保濕力」、「這款產品真的非常好用，不只讓肌膚更緊緻，也變得更澎潤」。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲SK-II R.N.A.超肌能緊緻彈力精萃，30ml，原價3500元、特價1650元，點我購買。



購物網站「Her和她」推出「SK-II R.N.A.超肌能緊緻彈力精萃」，30ml，原價3500元、特價1650元，相當於下殺47折，非常優惠，比起市面上的折扣都還低，值得多買幾罐囤貨。