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小賈夫婦會見法國總統惹議！「胸下挖空」洋裝太辣、北卡藍球鞋搶鏡

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▲Justin Bieber 。（圖／CFP）

▲小賈夫婦會見法國總統 。（圖／CFP、翻攝自IG）

記者鮑璿安／外電報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）與妻子海莉比伯（Hailey Bieber）近日會見了法國總統馬克宏，更於個人IG中PO出大合照，畫面中小賈夫婦與總統親密並肩，看得出氛圍相當輕鬆，但兩人的穿著卻引發爭議，原來是小賈身穿西裝搭配球鞋，海莉比伯則是以火辣的中空裝見客，網友直言：「還以為在街拍」。

小賈斯汀與老婆海莉比伯造訪法國，並在愛麗舍宮與總統馬克宏會面，據了解此次聚會是談論與青少年有關的議題，馬克宏妻子布莉姬（Brigitte Macron）也出席聚會，4人肩並肩親密拍下合影，會後小賈將合照PO上IG，吸引超過4百萬網友按讚。

夫妻倆也維持一貫的隨興穿著，海莉比伯身穿LaQuan Smith 2021秋冬系列裙裝，裸色系與她的健康小麥膚色完美融合，加上纏繞的綁脖細節，遊走海莉超模等級的顯瘦曲線，尺度過人的還有胸下中空剪裁，大方秀出川字腹肌，最後腳踩FEMME綁帶涼鞋收尾，很符合海莉專屬的性感造型，但站在總統馬克宏旁仍是相當突兀。

▲Justin Bieber 。（圖／CFP）

▲Justin Bieber 。（圖／CFP）

▲海莉比伯身穿LaQuan Smith 2021秋冬系列裙裝，小賈斯汀緊跟在後。（圖／CFP）

而小賈斯汀身穿CELINE直條紋西裝外套，但腳下搭配的並非正式皮鞋，而是 Nike Dunk Low 當紅的北卡藍配色，該鞋款是今年（2021年）的話題鞋，以 Jordan Brand 經典北卡藍色點綴，堪稱一鞋難求，卻被網友認為當天穿著有失禮儀，引發眾多評論：「這種場合還是不要穿這樣吧」、「很帥但不正式」。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

關鍵字：

小賈斯汀, Justin Bieber, 馬克宏, 海莉比伯, Hailey Bieber

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