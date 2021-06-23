假掰女6大特色「娃娃音」還好而已　第一名網友讓直呼：「拳頭硬」

▲近期網路溫度計PO出碧曲的6個特色，引發討論。（圖／翻攝網路溫度計、pexels，以下同）

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人生的道路上總會遇到些綠茶婊，男人前與女人前各擁著一張不同的臉，不知情的人還以為是精神分裂，彙集網友眾多資訊的《網路溫度計》，近期也發表「男生很愛、女生翻白眼的6種碧曲」，引發破百網友討論，其中「娃娃音」反而不是網友反應最大的，討論度最高的選項讓網友留言表示：「這種舉動實在讓我拳頭都硬了！」

該PO文列出6種「碧曲特色」，其中包括「娃娃音嗲到爆」、「裝笨裝沒力要男生幫」，有網友表示這樣說有失公允，因為有人就是天生娃娃音，被認為是碧曲實在太可憐，還有女生則說：「覺得自己很man，但寶特瓶跟罐頭我是真的打不開啊...」

另外還有「有化妝還說沒化妝」、「有男生在就裝小鳥胃」、「發燦笑露奶照但說心情不好」，也引發網友討論，表示裝小鳥胃真的不懂，還有人直指心情不好還燦笑「不是人格分裂就是思覺失調」。

最後網友留言中最討厭、點名度最高的行為，就是「用第三人稱稱呼自己」，不但受到最多攻擊，留言開罵也毫不手軟，包括「智商很低的樣子」、「不管男女都會很想巴下去吧」、「用第3人稱講自己的，我一定會想send tree pay（呼巴掌）」，不過也有網友直指，如果妹很正就算有這種舉動，大多數人也能接受啦！

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