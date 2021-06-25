胖虎家開的雜貨店也出「環保購物袋」　新款龍貓午餐袋實用又可愛

編輯／ChiNg

深受大小朋友喜愛的LINE FRIENDS又來放火燒大家的錢包囉！不管是3C周邊還是文具用品總是能讓熊大與我們的日常同在，而這次便是與韓國文創品牌SECOND MORNING聯名打造系列包款，皆採以小清新風，非常適合拿來迎接夏天，耐看又耐用肯定能俘獲大票粉絲的芳心。

單肩帆布包設計為白底藍字搭配手繪風格的熊大以及「We are Friends」字樣，簡單的可愛；另一款檸檬黃手拿包則非常適合收放筆電，加上熊大Q萌的表情，光看暑氣就消一半，喜歡的人千萬不要錯過。

▲LINE FRIENDS聯名單肩帆布包。（圖／翻攝自IG@second_morning）

若喜歡環保提袋的人也不能錯過這款，藤子不二雄博物館替6月15日生日的「胖虎」新推出的人氣商品「剛田雜貨店環保購物袋」，有沒有覺得很熟悉呢？沒錯這就是胖虎家開的雜貨店（好險不是胖虎要開演唱會了？）整個環保購物袋設計為藍黑色且印上大大的雜貨店店名以及LOGO，拎著好有日式質感。

▲剛田雜貨店環保購物袋（圖／翻攝自japaaan.com，下同）

使用完畢也能收成一個小袋子方便收納，上頭的設計也印上了「胖虎媽媽要正在開演唱會的胖虎去顧店」的經典畫面，直接還原了哆啦A夢短篇集漫畫中的經典橋段，非常值得胖虎粉絲們收藏。

另外，超人氣的龍貓再與日本郵局新推出四款單品，包含了大龍貓隨身購物袋、中龍貓午餐袋、小龍貓收納包以及造型鈴鐺吊飾，每一款可愛指數爆表。其中大龍貓購物袋的部分設計為10L大容量非常實用，還附有小口袋方便大家摺疊收納，這款肯定是媽媽們買菜時的好夥伴；而中龍貓午餐袋則是打造為底部較寬廣的樣子，讓便當放入之後不會搖晃傾斜、非常貼心，不管是上班族還是學生一定都會愛不釋手。

▲龍貓系列目前已於日本郵局網路商店上線。（圖／翻攝自shop.post.japanpost.jp）

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