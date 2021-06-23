無印良品、大創必買TOP 3化妝品　每一項都被推爆，絕對要入手！

記者李薇／台北報導 圖／s_y_baby、happyechan01、urglam_official、daiso_official IG

無印良品的單品簡約又充滿質感，深受很多年輕人喜愛，《ET FASHION》也盤點3款品牌超好用的單品，而且都是網路上爆紅，許多人爆推薦的單品。

1.攜帶睫毛夾

這款攜帶性睫毛夾是很多人用過都覺得很讚的單品，因為使用起來很容易就可以把睫毛夾翹，而且不管是眼頭還是眼尾的細小睫毛，也可以輕鬆夾起，非常適合睫毛短小的亞洲女性使用。

2.原色化妝棉

不含有其他添加物的原色化妝棉也是很多人愛用的單品，大大一包才不到100元，長纖維棉花不經漂白直接使用，製成觸感極為柔軟，用來濕敷、擦拭都很舒服，很多人用過就回不去了！

3.荷荷芭油

這款荷荷芭油也是很多人隨身攜帶的好物，因為它不只是可以拿來抹臉，只要身體乾燥的地方都可以擦，像是髮尾、關節、肌膚等部位，通通都可以用它紓緩乾燥，非常實用又好吸收。

除了無印良品，日本像是大創之類的百元商店也很多、很好逛，《ET FASHION》也集結3款最近在日本很夯的單品，只要是去逛就一定要入手的便宜好貨，絕對要大買一波。

1.雙色指緣油

這款美到不行的指緣油，之前在網路受到很多人的推崇，因為便宜使用起來滋潤好吸收，因此受到很多人的喜愛，重點是漸層的包裝超級可愛，難怪很多人都包色處理。

2.9色眼影盤

一般來說開架的9色眼影盤都要賣到350至500元之間，但是這款9色眼影盤超級便宜，不到百元就可以入手，而且質地顯色飽和，一抹就可以顯現出明顯的顏色，而且大地色系基本好用，難怪很多人都在收。

3.極細素描眉筆

宛如素描般的鉛筆筆觸，這款眉筆擁有1.5mm的筆芯，可以輕鬆描繪出纖細的毛流感，並且填補眉毛的空隙，自然感的眉筆可以打造持久的眉妝造型，重點是價格便宜又好入手，當然要買爆。

戴完口罩一定要清潔！6大療癒潔膚單品 讓洗臉也變得好舒壓



粉刺浮出肌膚表面！讓妳輕鬆好去除的6款面膜 沒敷過稱不上專家



口罩肌粉刺、痘痘爆發！4款「神級酸瓶」讓臉恢復光滑細緻