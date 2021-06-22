「4星座男」越愛越不想說出口　浪子水瓶竟也入榜！

▲4星座男越喜歡反而會保持距離。（圖／翻攝自FB/JTBC Drama，以下同）

編輯 / Lily

很多了愛上就要大聲說出來，但也有4個星座男生越愛越不想說出口，可能因為沒信心把握，害怕出手不成功，你的曖昧對象也進榜了嗎？一起來看看！

#水瓶男

水瓶男性格直率，喜歡你會直接讓你知道，比較不擅於言語表達，也因為他們的思想很跳躍，總給對象們很特別的感覺。水瓶越喜歡一個人，越會拿捏彼此的距離，或許會丟出一些試探句子，但總是草草草帶過，因為沒有到適合的時機，所以曖昧情愫總悄悄溜走。

#金牛男

金牛很死腦筋，工作方面腳踏實地，執行力很強，但對於戀愛較不拿手，遇到喜歡的人總是觀望中，擔心自己不夠幽默，更害怕自己是句點王，害怕一聊反而會讓現在的關係變質，兩人越來越遠。

#摩羯男

摩羯男談感情本來就很內斂，喜歡一個人通常是默默守護居多，也因為想太多，多半希望在事業有進展之後再來談戀愛，所以即便喜歡也不輕易說出口，更不會主動去追。他是那種要有九成九把握才會出手的人，否則會怕傷自尊心。

#巨蟹男

巨蟹男是出了名的溫柔顧家，但很多時候在愛情方面總缺了那麼一點自信，不太敢主動爭取，也因為凡事老愛往壞的方面想，還沒談戀愛就擔心受傷害，或是看到身邊朋友總是為情所困，讓他覺得談戀愛好麻煩，顯得猶豫不決。

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