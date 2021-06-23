廣末涼子40歲了！尺度大開曬深溝＋整片美背　粉絲狂讚：不可思議

記者王則絲／台北報導

日本女星廣末涼子為影視歌三棲的全方位女藝人，許多人都是看著她的作品長大的，存在於大家的回憶中，近日她獲邀登上日版《VOGUE》七月號封面，拍攝一系列時尚大片，今年已邁向40歲大關的廣末涼子，臉上卻完全看不出年齡，頂著帥氣短髮演繹性感服裝，不只大方秀胸前深溝，整片背部全挖空更叫粉絲們驚呼：「不相信這是40歲的身材！」

廣末涼子於1994年出道，仙氣滿點的長相馬上就爆紅，曾受日媒盛讚為「20世紀最後一個美少女」，而如今廣末涼子竟也已年滿40歲了，令人不禁感嘆歲月如梭，且她不只結過兩次婚，還是三個孩子的媽，近日與玉木宏搭檔出演的日劇《櫻之塔》迎來完結，廣末涼子便獲邀拍攝雜誌畫報。

廣末涼子擔任日版《VOGUE》七月號封面人物，一張張畫報陸續釋出，只見廣末涼子一點也沒有40歲的樣子，光滑白皙的皮膚與極其纖細的體態，還是和以前一樣美，粉絲們紛紛驚嘆：「完全不像是生過三個孩子的媽」、「這是25歲吧？」、「小時候的女神、永遠的女神。」

照片中廣末涼子挑戰了中性風格的激短髮，對長期以來保持短髮的她，駕馭起來不是難事，但這組畫報可說是尺度大開，廣末涼子身穿白色蕾絲背心，隱約透出內搭黑色Bra，難得展露胸前深溝。

下一套則是換上貼身長洋裝，看似端莊、優雅，背後卻是挖空整片，手還將衣服悄悄下拉，實在太犯規！網友看傻：「背上完全沒贅肉，太不可思議了。」另外，單穿半截式小可愛與成套內褲的造型，更是展現出廣末涼子的真實身材。

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