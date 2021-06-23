金桃色偏光實在太美！這顆「人魚姬」眼影必收　單擦、混搭都仙炸

記者李薇／綜合報導

今年很多品牌都推出單色眼影，包括資生堂、Dior兩大品牌都推出此款單品，可見玩色的時代來臨，現代女性在彩妝也充滿自主權，要自己搭配出專屬眼妝，不再受限品牌的牽制，而是自己組合自己喜愛的顏色。

1.資生堂 摩霧單色眼影

資生堂這次推出全新的摩霧單色眼影，總共推出18個顏色，每個顏色都充滿了日系的氛圍，這次也特別找來日本最熱賣的5個顏色開箱，其中，可以發現戴紅感的色調依舊是熱賣色選，還有棕色調的大地色，也是很受到歡迎，其中#14更是人魚姬的顏色，美到不行，絕對必收！

2.迪奧 摩登單色眼影

以本身專業的高級訂製服為靈感，結合迪奧專業後台秀場經驗外，更增添全系列的保養成分與比例，打造能輕鬆上手且呈現精緻清新妝容的全新迪奧絕對搶眼系列，包含18款色彩繽紛的摩登單色眼影，以奢華乳霜質地，讓單色眼影更精緻服貼，輕鬆做到漸層效果。

3.植村秀 創藝無限眼影

2020年，植村秀國際創意彩妝師團隊匯聚對亞洲臉龐的專業知識，運用創新日本高科技色料技術，研發出可襯托亞洲膚色的冷暖色調，尤其這次多增加亞洲黃肌適合的暖色系眼影，在顏色挑選上更不受限制，恣意選到自己的命定色，總共有100種色選可以選擇。

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