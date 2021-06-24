卡地亞美鑽排出美洲豹斑紋　祖母綠像瀑布流洩而下大秀工藝

▲伊朗女演員Golshifteh Farahani代言卡地亞Sixième Sens par Cartier系列，佩戴CORUSCANT鑽石項鍊。（圖／卡地亞提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）年度頂級珠寶Sixième Sens系列曝光，由伊朗女演員Golshifteh Farahani代言，佩戴從有機紋理、粼粼波光、甚至是野獸圖紋延伸出圖形珠寶，再由頂級寶石展現迷人光彩，挑動第六感。一款結合鳶形、八角形、祖母綠式、三角形、梯形和圓形明亮式切割等六種不同切工、顏色各為D或E、淨度IF等級美鑽的CORUSCANT項鍊，便上演白鑽的光影之爭。

▲讓人聯想到卡地亞美洲豹皮毛圖案的PIXELAGE項鍊，鑲白色、黃色和橙色鑽石、縞瑪瑙與3顆金褐色黃玉。



初見卡地亞Sixième Sens系列的PIXELAGE項鍊，則讓人聯想到品牌經典美洲豹的皮毛，由拋光縞瑪瑙與白色、黃色和橙色鑽石重現斑紋，中央鑲嵌3顆總重27.34克拉的迷人金褐色黃玉，成為視覺焦點；PARHELIA戒指也由中央21.51克拉凸圓形藍寶石聚焦，周圍綴有五組由鑽石和祖母綠鑲嵌而成的括弧，猶如湖面上的漣漪漸漸散開，主題圖案可拆下做為胸針。

▲卡地亞運用穿線技術與金屬橋梁讓祖母綠猶如瀑布般傾瀉而下的ALAXOA項鍊。



而從ALAXOA祖母綠項鍊，可體會卡地亞的細膩工藝，根據色調與直徑精挑祖母綠，採用穿線技術形成流蘇，再透過金屬橋梁將線束相連成扇形，同時又保持流蘇的垂墜感，讓祖母綠猶如瀑布般流洩而下，姿態相當靈動。

▲卡地亞中央鑲嵌重達21.51克拉凸圓形藍寶石的PARHELIA戒指，主圖案可拆下作為胸針。



寶格麗（BVLGARI）則於6月初於米蘭舉辦Magnifica頂級珠寶暨腕錶系列實體發表會，21日又於線上直播在米蘭地標艾曼紐二世迴廊拍攝如電影般夢幻的頂級珠寶秀，讓全球精品迷都能一睹最新設計的風采，各個作品鑲嵌重量級寶石，色彩繽紛，不負「彩寶之王」美名。

▲寶格麗於米蘭地標艾曼紐二世迴廊舉辦MAGNIFICA頂級珠寶系列線上大秀。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲義大利超模Vittoria Ceretti佩戴寶格麗MAGNIFICA系列RUBY METAMORPHOSIS頂級紅寶石與鑽石項鍊。

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